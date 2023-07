Bekommt Ettringen einen Ersatz für das alte Rathaus?

In Ettringen zeichnet sich ein bauliches Großprojekt ab. Zudem stehen wichtige Entscheidungen an, wie bei der Bürgerversammlung klar wurde.

In Ettringen wird offenbar der Bau eines Verwaltungs- und Bürgerzentrums möglich. Bürgermeister Robert Sturm zeigte auf, wie so ein Gebäude, das auch noch architektonisch Akzente setzen soll, Wirklichkeit werden kann. Bei der Bürgerversammlung ging es aber auch um deutlich kritischere Themen: die Staudenbahn etwa, das Heizkraftwerk für Aviretta oder den favorisierten Standort für Windräder.

Bürgermeister Sturm gab zunächst einen Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde - zu den bereits abgerechneten Kosten aus dem Vorjahr. Da zeigte sich vor allem ein Einbruch bei der Gewerbesteuer von 3,2 Millionen auf nur noch 354.000 Euro. Bemerkenswert waren auch die hohen Kosten für Kindergarten und Jugendhilfe, die die Einnahmen von 659.241 um etwa das Doppelte überstiegen. Auch die Schulen und ihre Ausstattung ließ sich die Gemeinde mit über 607.000 Euro etwas kosten. Dank der in den Jahren zuvor gebildeten Rücklagen sind nach Angaben von Robert Sturm unter dem Strich keine Schulden vorhanden. Allerdings werde man beim unerwartet weiteren Kindergartenneubau auf dem Grund des Siebnacher Pfarrhofs nicht um eine Kreditaufnahme herumkommen. Hier will der Gemeinderat bis zum Jahresende über dann konkretisierte Pläne beschließen. Leider sei dafür keine so großzügige Förderung, wie bisher, beim Kindergartenausbau zu erwarten. Mit Fördermitteln in Höhe von maximal einem Drittel der Baukosten – gegenüber zuvor zwei Dritteln – könne man noch rechnen.

Die Gemeinde Ettringen hat den Gasthof Krone gekauft, wurde bei der Bürgerversammlung bekannt

Es wird mittelfristig nicht das einzige größere Bauprojekt bleiben. Auf Nachfrage aus dem Publikum bestätigte Sturm, dass die Gemeinde den Gasthof Krone gekauft hat – nicht zu den spekulativen Konditionen, wie sie derzeit am Immobilienmarkt herrschten, betonte er. Dabei deutete er an, dass hier das neue Verwaltungs- und Bürgerzentrum als Ersatz für das betagte und längst aus den Nähten platzende Rathaus entstehen könnte. Dabei biete sich der Gemeinde die Möglichkeiten, städtebaulich Akzente zu setzen und mit gutem Beispiel voranzugehen.

Sturm kritisierte in diesem Zusammenhang den Überhand nehmenden architektonischen Wildwuchs ohne Rücksicht auf das dörfliche Gesamtbild, dem er bei aller Liberalität mit strikteren Regeln bei der künftigen Bauplanung entgegenwirken möchte.

Ettringens Bürgermeister kritisiert den "Tod aus der Mitte" für die Staudenbahn

Ein persönlich-emotionales Bekenntnis zur Reaktivierung der Staudenbahn gab Robert Sturm auf Nachfrage eines Zuhörers ab, der sich auf dem von Büschen überwucherten Gleisbett zwischen Ettringen und Markt Wald einen Radweg wünschte. Sturm kritisierte in diesem Zusammenhang die Bayerische Eisenbahngesellschaft, die nach dem Konzept „Tod aus der Mitte“ die einst bis Augsburg durchgängige Strecke geteilt habe, um dann gutachterlich zu argumentieren, dass eine komplette Reaktivierung der Linie nicht finanzierbar sei.

Sturm setzt dagegen auf mögliche Finanzmittel aus dem Bundeshaushalt, die die Beteiligung der Anliegergemeinden an dem Projekt auf ein erschwingliches Maß reduzieren könnten. Er verwies darauf, dass sich unsere Mobilitätsgewohnheiten in den nächsten zehn Jahren – auch aus Umweltschutzgründen – vom Auto weg entwickeln könnten. Da sollte man die Chancen einer solchen Regionalbahn nicht bereits im Vorfeld durchkreuzen.

Ettringen würde Windräder gerne an die Grenze zu Hiltenfingen setzen

Auch das Thema Windkraft kam zur Sprache. Sturm zeigte auf einer Karte den vom Gemeinderat bevorzugten Standort im Nordosten des Gemeindegebiets unweit des Ortsrands von Hiltenfingen. Endgültig darüber zu entscheiden habe aber nicht die Gemeinde, sondern der Regionalverband Donau-Iller. Ähnliches treffe auf das kürzlich im Gemeinderat der Firma Aviretta erteilte „gemeindliche Einvernehmen“ zum Bau des Blockheizkraftwerks auf der Basis von leichtem Heizöl als Energieträger zu. Die Gemeinde habe hier lediglich dem Bauantrag zugestimmt, die Überprüfung und Genehmigung der immissionsschutzrechtlichen Belange obliege dem Landratsamt.

Bürgermeister Sturm informierte unter anderem dann noch darüber, dass man die Bedenken hinsichtlich einer auf dem Areal des neuen Baugebiets „An der Hochstraße“ befindlichen Alt-Abfalldepnie durch Untersuchung von Bodenproben habe ausräumen können. Die Eigentümer seien nun auf der sicheren Seite, für die Gemeinde seien allerdings zusätzliche Kosten entstanden.