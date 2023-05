Betrunkener fährt nach Streit mit Ex los und rammt Tor, Zaun und Auto

Nach einem Streit mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin ist ein 51-Jähriger betrunken ins Auto gestiegen und hat einen fünfstelligen Sachschaden verursacht.

Die Alkoholfahrt eines 51-Jährigen hat in der Nacht auf Montag die Polizei auf den Plan gerufen: Laut Pressebericht hatte sich der Mann mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin in Ettringen gestritten, woraufhin er so erbost war, dass er mit seinem Auto absichtlich ihr Hoftor durchbrach und das dort geparkte Auto durch einen weiteren Zaun rammte.

Der Betrunkene kam in eine Fachklinik

Die Polizei traf den 51-Jährigen noch vor Ort an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert "weit jenseits der absoluten Fahrtüchtigkeit", heißt es im Polizeibericht. Verletzt wurde der Mann durch die Kollisionen offenbar nicht. Sein Führerschein wurde sichergestellt und das Fahrzeug abgeschleppt. Der Fahrer selbst wurde in eine Fachklinik eingewiesen. der Fahrer in eine Fachklinik eingewiesen. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Bereich beziffert. (mz)