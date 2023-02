Deftige Sprüche und deftige Kässpatzen bei der Kreis-CSU in Ettringen

Die Christsozialen lassen sich beim "Politischen Aschermittwoch" neben der Allgäuer Spezialität auch die Sprüche von Gesundheitsminister Klaus Holetschek schmecken.

Zeitlich eng getaktet war der Politische Aschermittwoch des CSU-Kreisverbandes Unterallgäu auf dem Ettringer Kellerberg. Neben der Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner bot der Abend noch Markt Walds Bürgermeister Peter Wachler Gelegenheit, sich und seinen Kampfwillen als frisch gewählter Kandidat des Stimmkreises Kaufbeuren für die Landtagswahl im Herbst zu präsentieren. Zudem gab Ettringens Bürgermeister Robert Sturm just nach Faschingsende als Büttenredner ein Credo der CSU in Versform zum Besten.

Gesundheitsminister Klaus Holetschek kritisiert beim Auftritt in Ettringen die Ampel in Berlin

Mit dem „längsten Stammtisch“ in Passau konnte Ettringen zwar nicht konkurrieren, aber für die aufgebotene politische Prominenz wurde es gewiss einer der längsten Arbeitstage des Jahres. So stand für den Star der Veranstaltung, Gesundheitsminister Klaus Holetschek noch ein Auftritt in Memmingen auf dem Programm und auch Oberbürgermeister Stefan Bosse von Kaufbeuren musste zu einem weiteren Kässpatzenessen nach Buchloe.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek beim Politischen Aschermittwoch der Unterallgäuer CSU in Ettringen. Foto: Reinhard Stegen

Dem CSU-Ortsvorsitzenden Uli Plukas war es gelungen, dass organisatorisch alles bestens funktionierte und mit dem Musikverein Siebnach auch die traditionellen Klänge zur Untermalung der Veranstaltung getroffen wurde. Tradition, hob Holetschek in seiner Rede hervor, sei nicht Anbetung der Asche sondern die des Feuers. Und dafür gebe es in Bayern reichlich Beispiele: die Ehrenamtlichen etwa oder die Pflegekräfte, die für ihre Aufgabe brennen, auch wenn angesichts des Personalnotstands für sie die Gefahr des „Ausbrennens“ bedrohlich wachse. Aber hier, wie auf anderen Problemfeldern, stelle die Ampelkoalition in Berlin die falschen Weichen. Statt einer besseren Bezahlung für die gebeutelten Pflegekräfte sinniere Gesundheitsminister Karl Lauterbach über die Legalisierung von Cannabis und das Kiffen.

Gesundheitsminister Holetschek lobt die Verdienste der CSU für Bayern

Fernab von der Realität in der Bayerischen Region unternehme man Planspiele am Schreibtisch zur Kostenreduzierung im Gesunheitswesen und nehme dabei die Ausdünnung der Krankenhausversorgung in ländlichen Regionen in Kauf. Stattdessen gewännen Fragen der Geschlechts-Selbstbestimmung unter Zuhilfenahme von Hormonen für Jugendliche Oberhand. Das Absurde werde zu Lasten der gesellschaftlichen Mitte in den Fokus gerückt. Die CSU hingegen habe vor allem die Stärkung der mittelständischen Wirtschaft auf die Fahne als tragende Säule geschrieben, die das Bild von Bayern als Bundesland mit der anhaltend niedrigsten Arbeitslosenquote präge. Angesichts der vielfältigen Herausforderungen müsse man den Menschen mehr Freiheit geben statt ihnen mit immer mehr Regulierung die Selbstverantwortung zu nehmen; vor diesem Hintergrund gelte es „Staat“ neu zu denken.





