Den Ernstfall kann man gar nicht früh genug üben

Plus Die Jugendfeuerwehren Siebnach, Ettringen, Mindelheim und Schwabmünchen zeigen bei einer Großübung eines realistischen Einsatzszenarios ihr Können.

„Es war anstrengend, aber das kriegt man schon hin, das ist unsere Pflicht“, sagte der 13-jährige Vincent von der Jugendfeuerwehr Ettringen nach der Großübung mit ernsthafter Miene. Auch die anderen rund 50 Jugendlichen waren hoch motiviert und voller Begeisterung bei der Sache. Ab zwölf Jahren steht Kindern der Beitritt zu einer Jugendfeuerwehr offen, ein dankbares Hobby in einer besonderen Gemeinschaft.

Mit großen Augen verfolgten zahlreiche zusehende Familien die mit Blaulicht und Martinshorn anrollenden Feuerwehrautos. Im realistischen Einsatzszenario hatte es im Vereinsheim Gasthaus Kreuz eine Verpuffung mit Rauchentwicklung in der Küche gegeben. Zahlreiche vermeintliche Opfer mussten aus den einzelnen Stockwerken gerettet werden. Tobias Reiber, Gruppenführer und Ausbilder der Feuerwehr Siebnach, moderierte die Großübung. „Es ist interessant, wie viele Leute bei einer Rettung eigentlich beteiligt sind und wie ruhig der Aufbau funktioniert“, sagte eine Zuschauerin begeistert.