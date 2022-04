Die Girls sind von der Papierherstellung bei UPM begeistert

Sechs Mädchen im Alter von zwölf bis 14 Jahren blicken beim Girls' Day bei UPM in Ettringen hinter die Kulissen.

Zum Girls' Day hat die Papierfabrik UPM in Ettringen wie viele andere Unternehmen in der Region auch diesmal wieder ihre Pforten geöffnet. Das bundesweite Projekt dient zur Berufs- und Studienorientierung für junge Mädchen. Als führender Hersteller von grafischen Papieren richtet das Unternehmen seinen Blick in die Zukunft .

Girls' Day erlaubt Blicke hinter die Kulissen bei UPM in Ettringen

In dieser Woche hatten fünf Schülerinnen der Albert-Schweizer-Mittelschule und ein Mädchen von der Maria-Ward-Realschule im Alter von zwölf bis 14 Jahren die Gelegenheit, einen Einblick in den Ausbildungsberuf der Papiertechnologin zu bekommen. Einige von ihnen haben das Unternehmen bereits im vergangenen Jahr bei einer Betriebsbesichtigung kennen gelernt. „Seit der Besichtigung wusste ich, dass ich beim Girls‘ Day in der 7. Klasse hier dabei sein möchte“, meint Lina Rosengart. Auch Vanessa Wörz hat sich bewusst für diesen Beruf entschieden: „Mein Onkel arbeitet hier. Ich habe mich mit ihm über seinen Beruf unterhalten und wollte das einfach mal sehen.“

Papieringenieurin Soraya Zanger betreute die Mädchen den ganzen Tag und führte mit fachlicher Expertise durch das Unternehmen. Sie erklärte wie die verschiedenen Rohstoffe aufbereitet werden und zeigte den gesamten Herstellungsprozess direkt an den riesigen Maschinen. Überrascht waren die Mädchen, wie viele berufliche Möglichkeiten mit Zukunft man mit einer Ausbildung als Papiertechnologin hat. Im Labor konnten die Mädchen zusammen mit einem Auszubildenden testen, ob sie für diesen Beruf geeignet sind und stellten gleich selber Papier her.

Girls Day bei UPM Gilrs Day bei UPM in Ettringen. Auf dem Foto im Labor Franziska Sailer, im Hintergrund Vanessa Wörz. Foto: Ingrid Strübel

Amelie Lehner zog im Namen der gesamten Girls'-Day-Teilnehmerinnen am Ende des Tages ein erfreuliches Resümee: „Wir fanden es heute total interessant. Und der Beruf Papiertechnologe ist definitiv auch etwas für Mädchen!“ Ein paar der jungen Mädchen möchten noch mehr über die Papierproduktion und die Berufe in diesem Bereich erfahren und haben sich gleich nach einem Betriebspraktikum erkundigt. Über so viel Interesse freuen sich Soraya Zanger und Ausbilder Aytekin Gedik.