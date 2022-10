Diese junge Ettringerin fährt den Schmerzen davon

Plus Jasmin Kluschak ist sechs Jahre alt, als sie schwer erkrankt. Trotzdem will sie unbedingt Motocross-Fahrerin werden. Sie tut alles dafür – und wird nun mit einem Titel belohnt.

Sie gibt Vollgas, springt in einer beeindruckend sauberen Technik bis zu 30 Meter weit und hat, wenn sie ihren leuchtend gelben Helm abnimmt, immer ein Lächeln auf den Lippen. Der Spaß ist für Jasmin Kluschak der Motor zum Erfolg, soviel scheint sicher. Doch welchen Weg hat die zierliche 19-jährige Ettringerin schon hinter sich, als sie nun glücklich auf das Siegertreppchen nach dem letzten Motocrossrennen der Südbayernserie steigt?