Ein Schulfest für die ganze Familie in Ettringen

Nach längerer, durch Corona bedingten Pause, konnte die Albert-Schweitzer-Schule in Ettringen wieder einmal ihr Schulfest feiern. Und das war ein tolles Ereignis für alle.

Eingebunden war dies in die Ernennung der Schule zur ersten Mountainbike-Schule im Unterallgäu. Rektorin Dolores Kowalski, ihre Kolleginnen und Kollegen, sowie Eltern und natürlich die Schulkinder selbst hatten gemeinschaftlich dazu ein tolles Programm zusammengestellt.

Hier wurde Stelzenlaufen einmal auf eine weniger gefährliche Art zelebriert. Foto: Helmut Bader

Mit eingebracht hatten sich dazu auch die Ettringer Vereine. Zur Eröffnung sang der Schulchor unter der Leitung von Karin Hartig.

An 19 Stationen gab es danach jede Menge Spielmöglichkeiten für Kinder, aber auch für die Erwachsenen, sodass für alle etwas dabei war.

In Wannen durften mit verbundenen Augen unterschiedliche Böden wie Sand, Erde oder Fichtenzweige mit bloßen Füßen ertastet werden. Foto: Helmut Bader





Da konnte gekegelt werden, einmal anders als gewohnt auf Stelzen gelaufen werden, mit verbundenen Augen durften in Wannen bereitgestellte Böden mit den Füßen ertastet werden oder Tischtennisbälle mit dem Löffel durch einen Hindernisparcour jongliert werden.

Die Ettringer Schülerinnen und Schüler waren vom Schulfest begeistert

Elias Schmid und Luke Wiedenmann fanden dies sehr lustig: „Es war gar nicht so schwer“, waren sich beide einig. Dennoch war einem von ihnen der Ball einmal heruntergefallen, während der andere es fehlerlos schaffte. Beim Slalom und dem Überklettern und Untendurchkriechen durch Schulbänke war allerdings schon eine sehr ruhige Hand gefragt.

Reges Treiben herrschte dagegen auf dem schuleigenen Sportplatz, wo Seilhüpfen oder Basketball angesagt war. Konzentration wiederum war am Tisch mit den Schachspielern gefragt. Hier duellierten sich gerade Vlad, der ursprünglich aus Rumänien stammt und Alexander.

Vlad und Alexander widmeten sich beim Schulfest dem Schachspiel mit besonders edlen Figuren. Foto: Helmut Bader

„Ich habe das Schachspiel von meinem Opa gelernt“ erläutert Vlad. Alexander dagegen ging einen anderen Weg: „Ich habe mir das Spiel über das Internet angeeignet. Da gibt es eine Mobil-App, die man herunterladen kann.“

Die Ettringer Schule konnte beim Schulfest ihre Vielseitigkeit beweisen

Die 8. Klassen mixten Cocktails, die gerne angenommen wurden. Wer es etwas ruhiger angehen lassen wollte, konnte in der Ruhezone, wo Mandalas gemalt werden durften, etwas chillen.

Viel Spaß gab es beim Balancieren von Tischtennisbällen auf dem Löffel über einen Hindernisparcour. Foto: Helmut Bader

Am Polizeistand erklärte Verkehrserzieherin Christine Breitruck, was alles zu einem verkehrssicheren Fahrrad gehört und verteilte an die Eltern diverse Prospekte zur Verkehrssicherheit.

Im bekannten „Gelben Haus“ bei der Schule gab es derweil jede Menge Popcorn zu verzehren. Dass schließlich auch für das leibliche Wohl bei Kaffee und Kuchen gesorgt war, dafür setzte sich nicht zuletzt der Elternbeirat ein. Auf einer Stempelkarte wurde festgehalten, welche Stationen alle schon durchlaufen worden sind.

Viel Bewegung gab es stets auf dem Sportplatz beim Seilspringen oder Basketball. Foto: Helmut Bader

Insgesamt also ein gelungenes Fest bei bestem, nicht zu heißem Wetter, bei dem die Schule ihre Vielfältigkeit präsentieren konnte und die ganze Gemeinde mitfeierte.