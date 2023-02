Ein wahrlich zauberhafter Abend in Ettringen

Plus „Magic Dinner“: Mentalmagier Louis von Eckstein bot in Ettringen eine Prise Magie und perfekte Illusionen.

Eigentlich braucht es nicht viel, um die perfekte Illusion zu erschaffen. Einen schwarzen Filzstift, beispielsweise, in jedem Schreibwarenladen zu haben. Damit malt sich Mentalmagier Louis von Eckstein ein Kreuz auf die Handfläche. Er schließt die Faust – und überträgt die Zeichnung wie durch Zauberhand auf die Handfläche einer Zuschauerin, zufällig ausgewählt und auf die Bühne geholt. „Zauberhaft!“, möchte man da rufen – und befindet sich auch schon mittendrin im „Magic Dinner“, zu dem Louis von Eckstein am vergangenen Wochenende ins Ettringer Café Kellerberg geladen hat. Die Kombination aus fein abgestimmtem Drei-Gänge-Menü, gewürzt mit pointierten Zauber-Einlagen, sollte den Gästen jedenfalls hervorragend „schmecken“.