Unbekannte Täter sind am frühen Montagmorgen gewaltsam in ein Geschäft in der Augsburger Straße in ettringen eingedrungen und haben dort Waren im Wert von rund 1000 Euro gestohlen. Außerdem hinterließen sie laut Polizei einen Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Die Polizei Bad Wörishofen sucht Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 08247/96800 melden können. (mz)

