Ettringen

vor 33 Min.

Endlich wieder KULTut.gut in Ettringen!

Plus Wegen Corona mussten die KULTur.gut-Tage in Gut Ostettringen immer wieder verschoben werden. Jetzt konnte das Kultur-Event wieder stattfinden – und zeigte, was in den vergangenen Jahren gefehlt hatte.

Von Maria Schmid Artikel anhören Shape

Es gibt sie wieder – endlich – die KULTur.gut-Tage auf Gut Ostettringen. Darauf hatte die Fangemeinde wegen der Corona-Beschränkungen der vergangenen Jahre lange warten müssen. Und jetzt war das alles wieder da, mit verzaubernder Magie. Bürgermeister Robert Sturm und Johannes Müller, Geschäftsführer der Aktion Hoffnung und das gesamte Team, sie freuten sich über die große Resonanz der zahlreichen Gäste.

