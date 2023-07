Aktion Hoffnung veranstaltet Ehrenamtstag in Ettringen

Mit einem Ehrenamtstag bedankte sich die Aktion Hoffnung bei engagierten Freiwilligen. 270 Helferinnen und Helfer kamen ins Eine-Welt-Zentrum nach Ettringen.

Mit einem bunten und informativen Nachmittag dankte die Aktion Hoffnung ihren ehrenamtlich Mitarbeitenden für das Engagement. Informationen aus den unterstützten Projekten in Rumänien und Uganda standen dabei im Mittelpunkt. 270 Helferinnen und Helfer, die in den Bereichen Straßensammlung, Kleidersortierung, Mobile Märkte und Secondhand-Modeshops - teilweise seit vielen Jahren - aktiv sind, kamen nach Ettringen.

Das Treffen der Aktion Hoffnung in Ettringen war schon 2020 geplant

„Es hat lange gedauert, bis ich Ihnen allen nun endlich persönlich und in so großer Runde danken kann“, mit diesen Worten eröffnete Johannes Müller, Geschäftsführer der Aktion Hoffnung, den Nachmittag. „Aufgrund der Einschränkungen während der letzten Jahre mussten wir bis heute warten, um das bereits für 2020 geplante Treffen durchzuführen. Umso mehr freue ich mich, dass Sie an diesem heißen Sommertag nun in so großer Anzahl unsere Gäste sind“, so Müller weiter.

Der Ehrenamtstag wurde mit aktuellen Informationen rund um die Aktion Hoffnung gestartet, bevor Nicolae Anusca, Generaldirektor der Caritas in Blaj, Rumänien seine Arbeit vorstellte und berichtete, wie wertvoll die Hilfsgut-Lieferungen für die Bevölkerung vor Ort sind. Mit einem eindrucksvollen Film verdeutlichte er die Not der Menschen in den ländlichen Regionen und zeigte auf, welche positiven Auswirkungen – vor allem auf Kinder und Jugendliche - die Angebote der Caritas haben.

Den Nachmittag über wurden Führungen durch das Eine-Welt-Zentrum angeboten, um einen detaillierteren Einblick in die Arbeit der Hilfsorganisation zu bekommen. Kreative Angebote wie die Gestaltung eines Sammelbehälters und das Batiken von Socken rundeten den Nachmittag ab. Bei einer „Schreibwerkstatt“ hatten alle Helferinnen und Helfer die Möglichkeit, ihre Wünsche und Anliegen zu formulieren. Dabei wurde von vielen Engagierten betont, wie sehr sie die Verbindung zwischen praktischer Arbeit beim Einsammeln oder Sortieren der Kleidung mit dem damit verbundenen Einsatz für notleidende Menschen in den Projekten weltweit und einem gleichzeitigen Beitrag zu mehr Ressourcenschonung vor Ort schätzen.

Chor aus Uganda brachte die Hitze Afrikas zur Aktion Hoffnung nach Ettringen

Das Highlight des Tages war der Auftritt eines Chores aus Uganda, der auf Einladung der Abteilung Weltkirche derzeit im Bistum Augsburg zu Gast ist. Die 13-köpfige Gruppe gestaltete eine Stunde mit afrikanischen Gesängen und Rhythmen und zog Jung und Alt mit Schwung und Begeisterung in den Bann. Peter Förg, Projektleiter bei den Uganda-Freunden e.V. begleitete die Gruppe und berichtete zusammen mit Pfarrer Henry Sserwaniko Nganda von der Arbeit der Organisation Hosfa in Mityana, Uganda, die dort verschiedene Schulen betreibt und junge Menschen in handwerklichen Berufen ausbildet. Hofsa wird seit vielen Jahren von der Aktion Hoffnung finanziell unterstützt.

Zum Abschluss bedankten sich Dr. Dominikus Kleindienst als Vertreter des Gesellschafters Diözese Augsburg und Aufsichtsratsvorsitzender Anton Stegmair bei allen Engagierten. "Ihr großes Engagement in den Pfarreien steht für uns persönlich und für die Aktion Hoffnung als ein Zeichen gelebter Nächstenliebe." (mz)