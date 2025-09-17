Icon Menü
Ettringen: Erster Schultag an der Albert-Schweitzer-Grundschule in Ettringen

Ettringen

Erster Schultag an der Albert-Schweitzer-Grundschule in Ettringen

Die 1/2-Klassen begrüßen die neuen Erstklässler
Von Marlene Heiler für Albert-Schweitzer-Grundschule
    Klasse 1/2 a
    Klasse 1/2 a Foto: Marlene Heiler

    Lehrerin Anja Schüßler begrüßte die Ettringer Erstklässler in der Klasse 1/2a: Lilly Huber, Una Kekic, Jona Leder, Melina Ölmez, Alexander Pfaffenbauer, Enna Pospischil, Lara Riederer, Szymon Rydlakowski, Alessio Salaris, Kiara Wedding und Miriam Zekl.

