Erster Schultag an der Albert-Schweitzer-Grundschule in Ettringen

Die Klassenleiterinnen Mandy Dambacher und Theresa Seidel begrüßen zum Schulbeginn in der Klasse 1/2b folgende Kinder: Lisa Bertele, Amelie Diemer, Raphael Holstegge, Georg Kirchlechner, Milan Ölmez, Ludwig Scherbaum, Maximilian Scholz, Marija Stojkova, Noah Wagner, Vanessa Weber und Paul Zepert.
