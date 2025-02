Ettringen freut sich auf Faschingsevents der Superlative  

15.000 erwartete Zuschauerinnen und Zuschauer, 600 Helferinnen und Helfer, 79 Zugnummern, 75 Tonnen Betonpoller und Vorfreude ohne Ende - der legendäre Ettringer Nachtumzug wirft große Schatten voraus und wird der Höhepunkt eines Faschingswochenendes der Superlative. Was Faschingsfans jetzt wissen müssen.

Beim Ettringer Nachtumzug am Rosenmontag geht es wieder heiß her. Das Organisationsteam ist gut vorbereitet und erwartet wieder rund 15.000 närrische Besucherinnen und Besucher. (Archivfoto) Foto: Benedikt Dahlmann

„Gerade in der heutigen Situation ist es unglaublich schön, den Fasching zu haben, bei dem einfach die Heiterkeit und nicht die Sorgen im Vordergrund stehen“, freut sich der Vizepräsident der veranstaltenden Ettrinarria, Johannes Böck, und strahlt. Der 39-Jährige hat in diesem Jahr das erste Mal das verantwortungsvolle Amt des Umzugsleiters inne, welches er von Papa Georg Böck erbte. „Es ist einem in die Wiege gelegt worden“, sagt er und lächelt vielsagend seinen 31-jährigen Bruder Mathias Böck, Präsident der Ettrinarria, an. Wie heute erinnern sich die Brüder an einen Familienausflug, der zur Idee des ersten Ettringer Nachtumzugs 2002 führte. An einem Weltrekordversuchs-Schild vorbeifahrend habe Mama Edeltraud vorgeschlagen, selbiges mit der längsten Krapfenkette der Welt zu versuchen - am besten abends, in Kombination mit einem Nachtumzug am Rosenmontag. „Und wenn Mama eine Idee hat, dann muss sie der Papa halt umsetzen“, sagt Johannes Böck lachend, der Nachtumzug ward geboren.

Icon Galerie 54 Bilder Zwei Jahre war Pause, nun wurde in Ettringen wieder Fasching gefeiert: die Bilder vom Nachtumzug.

Und der erfuhr einen Zulauf, mit dem Papa Georg Böck mitnichten gerechnet hatte. Schon beim allerersten Nachtumzug kamen weit über 10.000 begeisterte Faschingsfans, auch in diesem Jahr erwarten die Veranstalter rund 15.000 Zusehende. „Das ist mittlerweile im Faschingskalender alle zwei Jahre ein Höhepunkt für die Region“, freut sich der frisch gebackene Umzugsleiter, „das Erbe tritt man dann natürlich gerne an, und es macht uns einfach auch einen riesengroßen Spaß“. Eine Absage des Umzugs aufgrund von Sicherheitsbedenken stand aus einem besonderen Grund nie zur Debatte: „Wir haben schon immer das Hauptaugenmerk auf die Sicherheit der Veranstaltung gelegt, das kommt uns jetzt zugute“.

Sicherheit wird beim Ettringer Nachtumzug großgeschrieben

So sei beim Ettringer Nachtumzug seit jeher neben dem Einsatz von Betonpollern eine ganz besondere Sicherheitsmaßnahme umgesetzt worden: Ein Großteil der von den Ettringer Kommandanten koordinierten 260 Feuerwehrleute aus der Region stehe direkt an der Umzugsstrecke und halte kleine und große Zuschauer schützend mit Seilen davon ab, den Wagen und Fußgruppen zu nahezukommen. „Das ist für uns Sicherheit und das ist für uns genauso viel wert wie eine Poller-Diskussion, weil überall etwas passieren kann“. Einzigartig sei bei diesem Großevent auch die perfekte Zusammenarbeit. „Wir sind stolz und unendlich dankbar für die großartige Unterstützung der Vereine, Behörden und freiwilligen Helfer, die uns jedes Jahr tatkräftig zur Seite stehen“, betont Böck, „wir sehen uns als Einheit“.

Seit Juni des Vorjahres werden alle notwendigen Themen gemeinsam immer wieder akribisch durchgesprochen, betont der Umzugsleiter. „Am Schluss geht es uns darum, unbeschwert gemeinsam feiern zu können und dass jeder Besucher dann auch wieder sicher nach Hause kommt“. Um dieses Ziel zu erreichen, werden am Umzugstag insgesamt 600 Helferinnen und Helfer im Einsatz sein: 360 von Feuerwehr, Polizei, THW und Rettungsdienst, 50 von der Security, 70 für den Kartenverkauf sowie 110 Ehrenamtliche aus den Reihen der Ettrinarria. Zudem leiste der Bauhof Unglaubliches, der die gesamte Absperrung auf- und noch in derselben Nacht wieder abbaue, auch die Sach- und Geldspenden unzähliger Firmen seien essenziell. „Fasching bedeutet Gemeinschaft – und genau das erleben wir bei jedem Nachtumzug aufs Neue.“

Am Ettringer Nachtumzug können nicht alle mitmachen, die das wollten

Die Hauptmotivation, das Megaevent alle zwei Jahre zu stemmen, sei völlig klar: „Wir machen das für die Begeisterung und die leuchtenden Augen der Kinder und Erwachsenen, nicht für uns selbst“. Dementsprechend hoffe er von Herzen, dass die Zuschauer volles Vertrauen in die Sicherheit der Veranstaltung haben und zahlreich nach Ettringen reisen. Dieses Jahr stehe der Gedanke eines Familienumzugs im Vordergrund, was eine Reduzierung der Zugnummern auf 79 zur Folge hat - 31 Fußgruppen und 48 Wagen werden zu bestaunen sein. „Wir haben einen wahnsinnig bunten und abwechslungsreichen Umzug auf die Beine gestellt“, findet Johannes Böck, weniger sei manchmal mehr. 60 Wagen absagen zu müssen, sei unglaublich schwer gewesen. Das Organisationsteam bittet um Verständnis. „Wir sind dankbar für jede Guggenmusik, jede Narrenzunft, jede Garde, jeden Wagen, der kommt und bereit ist, Teil des Spektakels zu sein“.

Johannes und Mathias Böck werden am Umzugstag selbst im Dauereinsatz sein und haben ihre Eltern natürlich auch eingespannt: zur Betreuung der Ehrengäste, die in diesem Jahr das erste Mal auf einem offenen Doppeldeckerbus mitfahren und Teil des Umzugs werden dürfen. „Wir haben ein unglaubliches Glück mit unseren Familien“, betonen die Brüder, die beide bereits selbst zweifache Familienväter sind, „der Rückhalt ist unglaublich groß, man sollte viel öfter Danke sagen“. Es erfüllt sie mit Stolz und Dankbarkeit, dem 300 Mitglieder starken Faschingsverein Ettrinarria vorzustehen. Damit der große Nachtumzug für alle ein tolles Erlebnis wird, sollte jeder Besucher Vernunft walten lassen und die gebotenen Regeln einhalten, bittet Johannes Böck, sei es bei der An- und Abreise, beim Parken oder der Absperrung an der Umzugsstrecke. Glasflaschen seien zudem auf dem Gelände nicht erlaubt. Alle Buden seien mit Mehrweg-Kunsttoffbechern ausgestattet, die an allen Stationen wieder abgegeben werden können. „Für Bewirtung ist gesorgt, für gute Laune ist gesorgt, es soll jeder einfach den Spaß und die Begeisterung für den Fasching und den Umzug mitbringen, dann ist glaub’ ich alles gut“.

Die von der Ettrinarria veranstalteten Faschingstage der Superlative starten am Samstag, 1. März, um 20 Uhr im Festzelt (Schulstraße 6) mit der großen Party „Ettrinarria Faschingsbeats“. In einem „Mega-DJ-Line-Up“ werden Künstler wie Luca-Dante Spadafora, 2 Engel & Charlie und Anvee auftreten. Am Sonntag, 2. März, findet ebenfalls im Festzelt um 19 Uhr ein großer Hofball mit 21 Gastgarden und der Ettrinarria statt. Der große Nachtumzug findet am Rosenmontag, 3. März, um 19 Uhr statt (buntes Treiben auf den Straßen und Partyzeltöffnung bereits ab 17 Uhr). Am Umzugstag sind alle Buden auf Ettringens Straßen bis 24 Uhr geöffnet, das große Partyzelt bis 2 Uhr. Vorverkauf für alle drei Veranstaltungen beim Café Gutschabäck. Nähere Infos unter ettrinarria.de