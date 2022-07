Ettringen muss ans Ersparte ran

Plus Um Investitionen in Höhe von 5,5 Millionen Euro stemmen zu können, muss die Gemeinde zwar keine Schulden machen. Das wird sich laut dem Kämmerer aber ändern.

Vor dem Hintergrund weltpolitischer Verwerfungen und der unkalkulierbaren weiteren Corona-Pandemie-Entwicklung, erörterte und beschloss der Ettringer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Haushaltsplan für das laufende Jahr. Dieser war zuvor bereits im Finanzausschuss vorgestellt und vorberaten worden. Dabei wurde deutlich: Die Gemeinde muss auf ihre Rücklagen zurückgreifen, um sich alle geplanten Ausgaben leisten zu können.