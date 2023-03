Ettringer bekommt Fake-Mail vom BKA

Um eine gängige Betrugsmasche handelt es sich bei angeblichen Mails des Bundeskriminalamtes. Ein Mann aus Ettringen ist nicht darauf hereingefallen.

Eine E-Mail, angeblich vom Bundeskriminalamt, erhielt ein 66-Jähriger. In dem Schreiben, das voller Rechtschreibfehler war, wurde ihm vorgeworfen, mit Kinderpornografie im Internet in Kontakt gewesen zu sein. Da sich der Ettringer keinerlei Schuld bewusst war, brachte er das ausgedruckte Schreiben zur Polizei in Buchloe und löschte die E-Mail. Die Polizei weist darauf hin, dass das BKA niemals per E-Mail Kontakt zu Straftätern aufnimmt. Bei der Mail handelte es sich um eine gängige Betrugsmasche. (AZ)