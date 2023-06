Ettringen

vor 54 Min.

Musikverein Ettringen sagt Festwochenende nach Todesfall ab

Plus Mit dem plötzlichen Tod des langjährigen Dirigenten Bernd Schmidt verliert die Ettringer Blaskapelle ihren Mittelpunkt. Die Bestürzung ist groß.

Von Regine Hildebrandt

Plötzlich und unerwartet ist der langjährige Dirigent der Blaskapelle Ettringen gestorben. Bernd Schmidt wurde nur 56 Jahre alt. Stolze 46 Jahre lang war Bernd Schmidt aktives Mitglied des agilen Vereins, schon im Alter von elf Jahren zeigte er in den Reihen der Ettringer Jugendkapelle, das die Musik ihm im Blut liegt. Von da an sollte Bernd Schmidts Leidenschaft ihm den Weg weisen, ihn in stetigen Schritten an die Spitze der Blaskapelle führen.

Von 1993 an fungierte er als zweiter Vorsitzender, insgesamt zehn Jahre lang – von 1997 bis 2007 - führte er den Vorstand an. 27 Jahre lang stand er der Jugendkapelle als Dirigent vor und schließlich ab 2005 der Blaskapelle. Was ihn dabei auszeichnete, war seine Hingabe zur Musik, sein musikalisches Feingefühl – und die Gabe, Menschen miteinander zu verbinden.

