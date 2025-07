Ettringer Feuerwehr feiert ihr 150-jähriges Bestehen

Mehr als 200 geladene Gäste feierten gemeinsam das 150-jährige Bestehen der Feuerwehr Ettringen. Der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Robert Kugelmann, begrüßte zahlreiche Ehrengäste. Kreisbrandrat Alexander Möbus würdigte die langjährige und bedeutende Arbeit der Feuerwehr Ettringen. Ein weiterer Höhepunkt war die Präsentation der Chronik der 150-jährigen Geschichte der Feuerwehr, vorgetragen durch Kreisbrandmeister Johann Schmid. Er erinnerte an die zahlreichen Einsätze und die Entwicklung der Feuerwehr über die Jahrzehnte hinweg. Ein besonderer Moment des Abends war die Ernennung von Wolfgang Rauch zum Ehrenmitglied der Feuerwehr Ettringen durch die Kommandanten Michael Rüger und Roland Kögel. Der Geehrte wurde für seine mehr als 45-jährigen Verdienste und sein Engagement in der Feuerwehr Ettringen ausgezeichnet. Der Festabend war ein gelungener Auftakt zu den Jubiläumsfeierlichkeiten, die am Festwochenende vom 11. bis 13. Juli fortgeführt werden.

