Ettringer Plattlernachwuchs beim Bayerischen Löwen

Was für so manche die Champions League oder die Weltmeisterschaften sind, ist für die Trachtler das Preisplatteln um den Bayerischen Löwen.

Hier treffen sich die besten Plattler und Dreherinnen von ganz Bayern und der Welt. So kamen die Mitstreiter heuer nicht nur aus München, Peiting oder Dießen, sondern auch aus Denver, New York oder San Francisco. Mit dabei waren in Gauting die jungen Wertachtaler aus Ettringen mit acht Einzelstartern und der Gruppe. Über 300 Teilnehmer in unterschiedlichen Altersklassen, 19 Jugendgruppen und 16 Erwachsenengruppen starteten heuer in Gauting.

Was für so manche die Champions League oder die Weltmeisterschaften sind, ist für die Trachtler das Preisplatteln um den Bayerischen Löwen. Foto: Kathrin Elsner

Die Gruppe der jungen Wertachtaler hatte einen „Sahnetag“ und erreichte den 5. Platz, welches der beste Platz ist, den je eine Ettringer Jugend beim Löwen erreicht hat. Auch in den Einzelwertungen erzielten die jungen Trachtler sehr gute Platzierungen, wie zwei 3. Plätze, einen 4. Platz und viele weitere gute Platzierungen. Mehr Bilder unter www.wertachtaler.de