Ettringer Schüler schwitzen für den guten Zweck

Für ein Hilfsprojekt in Nepal kam ein außergewöhnlich hoher Spendenbetrag zusammen. Die Schülerinnen und Schüler der Albert-Schweizer-Grund- und Mittelschule zeigten viel Einsatz.

Mit diesem Ergebnis zugunsten einer Schule, die ganz abgelegen in Nepal liegt, hatten wohl selbst die Organisatoren nicht gerechnet. Sage und schreibe 19.693 Euro erbrachte die Aktion „Run for help“. Nach dem Abzug von 2000 Euro für den Elternbeirat der Albert-Schweizer-Grund- und Mittelschule in Ettringen für die Mitorganisation und weil dieser durch Corona einige Jahre keine Einnahmen mehr erzielen konnte, blieben für die Schule in Nepal immer noch stattliche 17.693 Euro. Auch Schulleiterin Dolores Kowalski und Bürgermeister Robert Sturm liefen mit – allerdings „nur“ eine symbolische Runde.

Die Ettringer Schüler drehten erstaunliche 3536 Runden auf der 400-Meter-Bahn

Angefangen hatte alles damit, dass der Lehrer Julius Hildner-Kessling um Schulmaterial für die Schule in Chepel im fernen Nepal bat. Er wollte mit dem Verein „Friends vor Chepel“ dorthin an die Grenze zu Tibet fliegen. Nach seiner Rückkehr berichtete er über die Freude bei der Spendenübergabe von Schulheften, Schreibmaterial, Linealen, Zirkel, Knetmasse und dem Spiel „Stapelmännchen“.

Über den Spendenscheck freuten sich Rektorin Dolores Kowalski, Konrektorin Veronika Kainz, Dr. Isabelle Buschulte und Julius Hildner-Kessling. Foto: Helmut Bader

Daraus entstanden ist der Gedanke, zugunsten des Vereins „Friends of Chepel“, deren Präsidentin Dr. Isabelle Buschulte ist, diesen „Run for help“ zu veranstalten. Nun galt es, Sponsoren für den Lauf zu gewinnen. Es konnten Pauschalbeiträge oder Beträge pro Runde mit Eltern, Verwandten, Freunden oder Firmen vereinbart werden.

Für die Schülerinnen und Schüler bedeutete dies, viele Runden auf der 400-Meter-Bahn im Ettringer Sportpark innerhalb einer Stunde zu laufen und mitzuzählen, denn je höher die Rundenzahl, desto höher die Spendengelder. Schülerschaft, Lehrerkollegium und Schulleitung schafften insgesamt sagenhafte 3536 Runden, was 1414,4 Kilometern entspricht, einer Strecke von Ettringen bis nach Barcelona. Somit kam diese enorme Spendensumme zusammen. Der TSV Ettringen hatte gerne seine Anlage zur Verfügung gestellt, Sponsoren sorgten für Getränke und Obst und der Elternbeirat war maßgeblich an der Mitorganisation beteiligt. Beim Schul- und Sportfest nun erfolgte die offizielle Scheckübergabe und die Auszeichnung der fleißigsten Läufer und Spendensammler. Klar, dass einmal große Spannung und dann eine ganze Menge Stolz in der Luft lagen.

Als sportlichste Klasse der Grundschule brachten es die Schüler und Schülerinnen der Klasse 3a auf 246 Runden, das bedeutete einen Rundenschnitt von fast 19 pro Läufer. Der Sieg bei der Mittelschule ging an die 7. Klasse. Deren 18 beteiligte Schüler schafften 353 Runden und damit einen Schnitt von 19,6 Runden.

Schulsieger beim Spendensammeln in Ettringen wurde Emilian Eberhart

Neben den Rundenläufern wurden auch die zusätzlichen Spendensammler ausgezeichnet. Hier steuerte die Klasse 4a von Julius Hildner stolze 3368 Euro bei. Die 7. Klasse war nicht nur die sportlichste der MS, sondern sammelte auch am meisten Spenden, nämlich 91 Euro pro Schüler ein.

Nun ging es an die Einzelwertungen. Sportlichste Grundschülerin mit 22 Runden wurde Anna Lang, sportlichste Mittelschülerin Sophie Petry mit derselben Zahl. Bei den GS-Buben kamen Emilian Eberhart aus der 4b und David Siegemund aus der 1/2a auf jeweils 29 Runden, während Felix Kellermann aus der 7. Klasse mit 34 Runden die Rekordzahl aufstellte.

Dazu wurden noch fleißig Spenden gesammelt. Hier zeichneten sich Elias Kohler aus der 6. Klasse und Sophie Petry aus der 7. Klasse bei den Mittelschülern und Mittelschülerinnen aus, während Hannah Rüger am meisten Spenden bei den Grundschülerinnen sammelte.

Doch Schulsieger beim Spendensammeln wurde Emilian Eberhart, der stolze 730 Euro besorgt hatte.

Mit dem Geld soll an der Schule eine Mauer beim Sportplatz errichtet werden. Denn dieser liegt direkt an einem Abgrund, sodass, wenn der Ball dort verschwand, einige Wochen kein Sportunterricht mehr stattfinden konnte. Aber auch sonst dürfte der Betrag eine große Hilfe für arme Kinder darstellen.