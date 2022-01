Fantasy aus Ettringen: Etwas Neues schaffen und daran Spaß haben

Plus Peter Rajkai aus Ettringen war einst Double von Phil Collins und hat nun einen Fantasy-Roman veröffentlicht.

Ein hellgrüner Bucheinband, darauf Zweige mit Eichenblättern, eine halb geöffnete rote Truhe, aus der ein mysteriöses Gesicht den Betrachter bedrohlich fixiert – wer das sieht, fühlt sich sofort im Fantasy-Land. Aber Peter Rajkais Roman für ältere Kinder und Jugendliche, aber auch für Erwachsene, ist mehr, ist ein Genre-Mix: Abenteuerroman, Kriminalgeschichte und dazu das Eintauchen in ein mittelalterliches Umfeld und alte Legenden, ein Schmöker, wie man ihn mag.