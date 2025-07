Ettringen stellt sich auf einen Sparkurs ein

Ettringens Bürgermeister Robert Sturm hat in den vergangenen Tagen seine Bürger bei drei Bürgerversammlungen zum letzten Mal über die aktuelle Gemeindepolitik informiert. Nach 30 Jahren ist nächstes Jahr Schluss. Und nicht ohne Stolz berichtete er, dass er seinem Nachfolger ein gut bestelltes Haus, geordnete Finanzen und zwei Großprojekte hinterlassen könne. Noch seien die Auswirkungen der Schließung der Papierfabrik UPM auf die Gemeindefinanzen nicht absehbar und Sturm ließ durchblicken, dass er gerne auf diesen Aufreger zum Ende seiner Amtszeit verzichtet hätte.

Muss die Gemeinde Ettringen ein Darlehen aufnehmen?

Trotz Hitze war die Bürgerversammlung in Ettringen gut besucht. Bürgermeister Sturm kam zunächst auf den Haushalt zu sprechen. Er könne die Gemeinde schuldenfrei übergeben. Zwar sei im Haushalt für 2025 zum ersten Mal nach langer Zeit wieder eine Darlehensaufnahme vorgesehen, doch Sturm deutete an, dass man wohl ohne diese auskommen werde.

Der Verwaltungshaushalt 2024 schloss mit 6,7 Millionen, der Vermögenshauhalt mit 2,3 Millionen Euro. Während die meisten Einnahmen sich kontinuierlich entwickelten, vermeldete Sturm bei der Gewerbesteuer doch einige Sprünge. Die Einnahmen lagen im Jahr 2023 Corona-bedingt bei nur 353.848 Euro. Ein Jahr später stiegen diese auf 2,5 Millionen und im Haushalt 2024 standen sie bei 1,7 Millionen. Bei der weiteren Entwicklung gebe es wegen der Schießung der Papierfabrik UPM doch einige Fragezeichen. Im Haushalt für das Jahr 2025 rechne man vorsichtig und plane nur 600.000 Euro ein.

Neue Gewerbeflächen in Ettringen sollen ausgewiesen werden

Günstig entwickelte sich der Anteil an der Einkommenssteuer, hier flossen zuletzt 2,3 Millionen in die Gemeindekasse. Sollte es aber durch die Schließung von UPM zu größerer Arbeitslosigkeit kommen, müsse man wohl auch hier mit Einbrüchen rechnen.

Um die Finanzen auf eine eine breitere Basis zu stellen, müsse man die Ansiedlung von Gewerbebetrieben ankurbeln und auch bestehenden Betrieben die Möglichkeit zur Vergrößerung bieten, betonte der Bürgermeister. Sturm kündigte an, dass die Gemeinde an der Ausweisung neuer Gewerbeflächen ganz nah dran sei.

Da man während seiner Amtszeit die Kläranlage ständig auf dem Laufenden gehalten habe, seien hier keine Überraschungen zu erwarten. Die Kläranlage könne eine Steigerung der Einwohnerzahlen und auch der Betriebe verkraften.

Der Neubau des Kindergartens in Siebnach werde die Gemeinde noch länger herausfordern. Ettringen sei dann für die Zukunft gerüstet und könne in Ettringen 124 Plätze sowie 24 Krippenplätze jungen Familien anbieten. In Siebnach würden derzeit rund 80 Plätze geschaffen. Zwei Drittel der Kosten von über fünf Millionen würden bei der Gemeinde bleiben. Der Großteil des neuen Kindergartens würde in Holzbauweise entstehen und weiter solle sich die Einrichtung als zentraler Punkt im Ort entwickeln.

Wer könnte eine Dorfwirtschaft in Ettringen betreiben?

Die Anwesenden plagte ein Thema: In Ettringen gebe es keine Dorfwirtschaft mehr, Sie werde schmerzlich vermisst. Der Bürgermeister bestätigte, dass die Gemeinde die ehemalige Wirtschaft Krone mitten im Ort gekauft habe. Er könne sich dort ein neues Rathaus als Dienstleistungscenter vorstellen. Dabei könnte man auch andere Vorsorgeeinrichtungen im Umfeld einbringen. Dies sei ein Großprojekt, mit dem sich sein Nachfolger und auch der zukünftige Gemeinderat auseinander setzen müssen. Mehrere Bürger regten den Bau eines Gemeinschaftshauses an, in dem die Wirtschaft genossenschaftlich betrieben werde. Sturm warnte vor zu großen Erwartungen, denn dazu brauche man zahlreiche Helfer.

Abschließend hatte ein Diskutant noch die Idee, dass diese Gemeinschaftseinrichtung ja vom Bürgermeister in Ruhe betrieben werden könne. Er habe ja dann Zeit und sei er außerdem noch Hobbybrauer. Sturm dankte für die Ehre und machte aber klar: Das letzte was er sich im Ruhestand antun werde, sei eine Wirtschaft.

Der Haushalt in Zahlen:

Verwaltungshaushalt 2024: 6,7 Millionen

Vermögenshaushaushalt 2024: 2,3 Millionen

Einnahmen:

Grundsteuer A: 52.937 Euro

Grundsteuer B: 467.255 Euro

Gewerbesteuer: 1.74 Millionen

Einkommensteuerbeteiligung: 2.33 Millionen

Schlüsselzuweisungen: 1.5 Millionen

FAG-Zuschüsse: 244.117 Euro

Ausgaben:

Kreisumlage: 1,26 Millionen

Gewerbesteuerumlage: 190.617 Euro