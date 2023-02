Gemeinderat Ettringen stemmt sich gegen den Regionalverband

Plus Der Gemeinderat Ettringen fühlt sich von der Planung des Regionalverbandes Donau-Iller eingeschnürt. Warum Bürgermeister Sturm dort bislang auf taube Ohren stößt.

Wenn die Wohnraumnachfrage das Angebot bei weitem übersteigt, laut Statistiken zu wenig gebaut wird, Zuwanderung zudem aber offiziell erwünscht ist, dann sollten Kommunen Instrumente besitzen, auf diese Gemengelage zu reagieren. Doch genau hier hapert es nach Darstellung von Bürgermeister Robert Sturm auf der jüngsten Gemeinderatssitzung. Wie ein Korsett schnüre die Regionalplanung des Regionalverbands Donau-Iller die künftige Entwicklung der Gemeinde mit der Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsflächen ein.