Generationswechsel beim TSV Ettringen

Nach sieben Jahren gab Armin Gödrich den Vereinsvorsitz beim TSV Ettringen an Sascha Winter weiter. Das neue Führungsteam hat sich viel vorgenommen.

Beim TSV Ettringen ist eine Ära zu Ende: Nach sieben Jahren als Vorsitzender gab Armin Gödrich den Posten an Sascha Winter ab. Petra Hämmerle war von 1998 bis 2014 Kassenwartin und seit 2014 stellvertretende Vorsitzende. Sie gibt an Gerhard Koob, Antonia Hangl und Helga de Paly ab. Beide bleiben dem Verein weiterhin treu. Und noch ein weiteres außergewöhnliches Ereignis gab es bei der jüngsten Mitgliederversammlung der TSV zu feiern: Georg Böck sen. wurde für 76-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Er engagierte sich zehn Jahre als Jugendleiter, 17 Jahre als Zweiter Voritzender, war unermüdlich in unzähligen Arbeitsstunden als Helfer im Einsatz und ist mitverantwortlich für den Standort und Bestand des Wertachstadions, das 1980 erbaut wurde. Benjamin Adelwarth vom Bayerischen Landes-Sportverband verlieh dem 90-Jährigen gemeinsam mit Petra Hämmerle (Zweite Vorsitzende) und Armin Gödrich (Erster Vorsitzender) die BLSV-Ehrennadel in Gold.

Armin Gödrich prägte den TSV Ettringen als Vorsitzender

Der scheidende Vorsitzende Armin Gödrich zeigte auf, dass sich in allen Abteilungen sehr viel getan habe. Sei es bei den Mountainbikern die steigende Mitgliederzahl, das Jugendturnier der Fußballer, aber auch der Umbau des Sportheims. In allen Punkten sei erkennbar, dass sich einiges bewegt beim TSV Ettringen. Dies wurde auch durch den Schatzmeister Rainer Gammel bestätigt. Der Verein steht finanziell sehr gut da, und es wird entsprechend in die Jugend investiert, um auch die Zukunft des Vereins zu sichern.

Ehrungen beim TSV Ettringen: (von links) Benjamin Adelwarth, Petra Hämmerle, Peter Flöring und Armin Gödrich. Foto: Gerhard Koob

Nach den offiziellen Berichten der einzelnen Abteilungen übernahm Helga de Paly als Ehrenamtsbeauftragte des Vereins das Wort, um die Ehrungen durchzuführen. Als Erstes wurde Georg Böck sen. gebührend gefeiert. Der 90-Jährige ist seit 76 Jahren Mitglied im Sportverein. Er war nicht nur selber als Fußballer aktiv, sondern hat auch jahrelang den Verein mitgeprägt. Zuerst als Trainer, dann als Zweiter Vorsitzender und nicht zuletzt die Planung und Umsetzung des Sportparks in Ettringen. Hierfür gilt ihm großer Respekt und Anerkennung, was die anwesenden Mitglieder auch mit Standing Ovations noch mal bekräftigt haben.

Über viele Jahre im unermüdlichen Einsatz für den TSV Ettringen

Mit Petra Hämmerle wurde ein Urgestein des Vereins geehrt. Sie ist seit ihrem neunten Lebensjahr Mitglied, war sich für nichts zu schade, hat immer und überall tatkräftig unterstützt und war sowohl als Kassenwartin als auch als Zweite Vorsitzende jahrelang eine starke Stütze des Vereins und des Vorstands. Mit ihren zahlreichen Ideen hat sie viele Angebote mitgeprägt, hat regelmäßige Skifahrten organisiert, war maßgebend für die Planung der neuen Flutlichtanlage verantwortlich, hat beim Umbau der Stockschützenbahn geholfen und stand für jeden mit Rat und Tat zur Seite. Petra Hämmerle wurde für ihren unermüdlichen Einsatz die Ehrennadel in Gold vom BLSV verliehen.

Peter Flöring war ebenfalls ein Vorstandsmitglied, der sich nicht mehr zur Wahl stellte und wurde ebenfalls geehrt. Mit Flöring hatte man seit 2014 einen ehrenamtlichen Helfer im Verein, der nicht gebürtig aus Ettringen kommt. Dennoch hatte er sich die vergangenen neun Jahre sowohl als Kassenwart als auch als Dritter Vorsitzender des Vereins engagiert eingebracht, und ihm wurde die Verdienstnadel in Bronze vom BLSV überreicht.

Lesen Sie dazu auch

Zuletzt wurde der langjährige Vorsitzende des TSV, Armin Gödrich, geehrt. Zunächst trainierte er seit der Saison 2012/2013 bis 2016 die zweite Fußballmannschaft. 2013/2014 führte er mit Walter Jenisch die erste Mannschaft für eine Saison bis in die Kreisklasse. Im Jahr 2016 wurde er nach längerer Suche im Herbst zum Vorsitzenden gewählt. Die Gaststube und der Eingangsbereich sind unter seiner Planung renoviert worden. Er hatte immer wieder neue Ideen: Flohmarkt, Preisschafkopfturnier, Verleihung des goldenen Oskars im TSV für besonderes Hervorheben bei der Arbeit im Ehrenamt und vieles mehr. Schon vor zwei Jahren hatte Armin Gödrich angekündigt, dass er sich bei der nächsten Wahl nicht mehr zur Verfügung stellen möchte. Ihm wurde die Ehrennadel in Bronze des BLSV verliehen.

Ehrungen beim TSV Ettringen: (von links) Benjamin Adelwarth, Petra Hämmerle, Georg Böck sen. und Armin Gödrich. Foto: Gerhard Koob

Schließlich standen die Neuwahlen des neuen Führungsteams auf der Tagesordnung. Ettringens Bürgermeister Robert Sturm nahm als Wahlleiter die Vorschläge für den Vorsitzenden an. Als potenziellen Nachfolger für Gödrich wurde Sascha Winter vorgeschlagen. Dieser wurde auch in einer anonymen Abstimmung einstimmig gewählt, und er nahm die Wahl gerne an.

Anschließend wurden die Stellvertreter vorgeschlagen, und mit Gerhard Koob, Antonia Hangl und Helga de Paly wurden engagierte TSV-Mitglieder einstimmig ins Amt gewählt. Zuletzt wurden die beiden Schriftführerinnen Huber Stefanie und Viktoria Kreis als auch der Kassenwart Rainer Gammel wiedergewählt, die den Vorstand damit komplett machen. Als Beisitzer wurden gewählt: Joshua Brunnenmeier, Thomas de Paly, Jochen Marz, Jennifer Gritzfeld, Peter Geyer, Bernd Kugelmann, Luca Rusp, Christian Stiegeler und Tobias Winter. (mz)