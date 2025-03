Ettringen bei Nacht: Gigantisches Faschingsspektakel

Ein Meer aus fröhlichen Faschingsfans, in den Nachthimmel leuchtenden gigantischen Motivwagen und bunten Fußgruppen sorgten beim Nachtumzug in Ettringen für stundenlange Gänsehaut und Lebensfreude pur. „Was wir hier erleben ist Frohsinn par excellence“, freute sich der Präsident der Bayerisch-Schwäbischen Fastnachtsvereine Christoph Spies und war einer von über 15.000 Zusehenden, der übers ganze Gesicht strahlte.

225 Bilder Beste Stimmung, gigantische Faschingswagen und Fußgruppen: Mehr als 15.000 begeisterte Faschingsfans feierten den großen Nachtumzug in Ettringen.

Von aufwendigst hergestellten Faschingswagen wie beispielsweise einer Schokoladenfabrik, einem Jahrmarkt, riesigen Schiffen, Geisterwagen und der Villa Kunterbunt bis hin zu fetziger Guggenmusik, zauberhaft lächelnden Gardemädchen und urigen Hexen mit handgeschnitzten Holzmasken war eine Vielfalt geboten, die das Herz zum Dauerlächeln brachte. In diesem Jahr durften die Ehrengäste erstmals auf einem Doppeldeckerbus Teil des Umzugs sein. „Das war immer mein Wunsch“, freute sich Roland Doll, Ehrenpräsident der Ettrinarria, und hatte nach dem besonderen Erlebnis vor Rührung Freudentränchen in den Augen. „Ettringen ist kein Ort - Ettringen ist eine Lebenseinstellung“, stand auf seinem Ansteckbutton zu lesen und genauso fühlte sich der Abend an.

Voller Freude marschierte die Minigarde der Ettrinarria durch die Nacht.

Fast hätte man meinen können, im rheinischen Straßenkarneval Deluxe gelandet zu sein, so viele kreativ verkleidete und bestens gelaunte Mäschkerle säumten die nächtlichen Straßen der kleinen Faschingsmetropole. Der bisherige Umzugsleiter und Ehrenpräsident der Ettrinarria Georg Böck hatte den Staffelstab erstmals an seinen Sohn Johannes Böck, Vizepräsident der veranstaltenden Ettrinarria, übergeben und war berechtigt stolz auf den verantwortungsbewussten Nachwuchs. Von diesem fiel die große Anspannung mit dem letzten Wagen langsam ab. „Ich bin überwältigt“, sagte Johannes Böck am Ende sichtlich gerührt, „so viele helfende Hände zu haben und diese große Freude auf der Straße zu sehen, es gibt kein besseres Gefühl“.

Gruselig schön zog der Geisterwagen der „Faschingsfreunde Hiltonia" durchs nächtliche Ettringen.

Das Konzept, sich auf einen Umzug für die ganze Familie zu konzentrieren, kam ebenfalls sehr gut an, viele begeisterte Kinder säumten die Umzugsstrecke. „Das war voll cool“, fasst ein kleiner Junge den besonderen Umzug treffend zusammen und trug vergnügt seinen großen Gutzlebeutel nach Hause.

Die Ehrengäste durften zum ersten Mal Teil des Umzugs sein und hatten sichtlich Spaß daran.

Mit dickem Schal und einem zauberhaften Lächeln erfreuten die Gardemädchen die Herzen der Faschingsfans.

Guggenmusik vom Feinsten sorgte für richtig tolle Faschingsstimmung.