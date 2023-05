Ettringen

Schon wieder ein Polizei-Großeinsatz in Ettringen: Das war die Ursache

Plus Erneut hat ein Großaufgebot der Polizei in Ettringen für Unruhe gesorgt. Zahlreiche Beamte stürmten ein Einfamilienhaus. Was diesmal passiert ist.

Schon zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen hat ein Großeinsatz der Polizei in Ettringen die Bevölkerung aufgeschreckt. Ende April hatte ein Spezialkommando des LKA ein Waffenlager ausgehoben. Am Sonntag rückten erneut Einsatzkräfte an und stürmten ein Einfamilienhaus, wie Augenzeugen beobachtet hatten. Diesmal waren es aber keine Beamten des Landeskriminalamtes, sondern Streifenbesatzungen aus Bad Wörishofen und den umliegenden Orten, die nach Ettringen gerufen worden waren.

Das war der Auslöser für den Großeinsatz der Polizei in Ettringen

In dem Einfamilienhaus hat sich ein Beziehungsdrama abgespielt, wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte. Weil dabei eine Person mit einer Waffe bedroht worden sein soll, rückte die Polizei mit zahlreichen Kräften an, mindestens fünf Fahrzeuge wurden vor dem Einfamilienhaus gezählt. Und weil die Beamten für solche Einsätze mit Spezial-Schutzkleidung ausgestattet sind, glaubten viele Ettringer, dass es sich auch in diesem Fall um LKA-Spezialkräfte handelt.

