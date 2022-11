Jeder kann Sankt Martin sein

Die Kleiderteilaktion „Meins wird Deins“ der Aktion Hoffnung in Ettringen und das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ werden gemeinsam 20 Jahre alt.

20 Jahre „Meins wird Deins“´– die Aktion Hoffnung und das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ schauen dankbar auf die langjährige Kooperation zurück und laden im Jubiläumsjahr ganz besonders zum Mitmachen ein.

Rund um den Martinstag am 11. November sind Kindertagesstätten, Schulen, Pfarrgemeinden und Privatpersonen eingeladen, gut erhaltene Kleidung zu spenden. In diesem Jahr werden die Erlöse Organisationen zur Verfügung gestellt, die im Besonderen den Kindesschutz im Blick haben. Die Alit-Stiftung steht dabei im Fokus der Unterstützung.

Die Aktion Hoffnung hilft mit der Aktion Meins wird Deins"

In den 20 Jahren ihres Bestehens hat sich die Aktion „Meins wird Deins“ zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Geschäftsführer Johannes Müller: „Es haben sich deutschlandweit 6333 Gruppen aus Kitas, Schulen und Pfarrgemeinden beteiligt und 182.821 Kilogramm Kleidung gespendet, was rund einer Million Teile entspricht.“ Besonders hervorzuheben sei dabei die erzielte Projektunterstützung in Höhe von 170.000 Euro.

Damit und mit Geldspenden von 14.000 Euro hat die Aktion Hoffnung gemeinsam mit dem Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ in den vergangenen 20 Jahren zahlreiche Projekte unterstützt, die die Ausbildung, Gesundheit und Betreuung von jungen Menschen weltweit gefördert haben.

Bei der Kleiderteilaktion im Jahr 2022 stehen Projekte, die den Kindesschutz besonders im Blick haben, im Mittelpunkt der Unterstützung. Weltweit setzen sich die Projektpartner des Kindermissionswerkes ‚Die Sternsinger’ dafür ein, dass Kinder in einem sicheren Umfeld aufwachsen können, dass sie Geborgenheit und Liebe erfahren und ihre Rechte gestärkt werden. In Indonesien zeigt das Beispiel der Alit-Stiftung, wie Kinderschutz und Kinderpartizipation gefördert werden. Seit mehr als zwanzig Jahren unterstützt Alit an mehreren Standorten Kinder, die aus unterschiedlichen Gründen gefährdet sind oder Opfer von Gewalt wurden. Neben der überregionalen politischen Lobbyarbeit für den Kinderschutz setzt sich Alit in den Dorfgemeinschaften mit Kultur, Sport und Bildung für die Stärkung von Kindern ein.

In von Alit organisierten Präventionskursen lernen junge Menschen, was sie stark macht: Zusammenhalt, Freundschaften, zuverlässige Beziehungen und respektvolle Kommunikation. Sie lernen auch, wie sie sich besser schützen können. Die Alit-Stiftung arbeitet eng mit Eltern, Lehrern und anderen Bezugspersonen der Mädchen und Jungen zusammen. Denn Kinder können zwar gestärkt werden, aber die Verantwortung für ihren Schutz liegt bei den Erwachsenen. „Dieses Anliegen unterstützen wir sehr und bitten Kitas, Schulen, Pfarrgemeinden und Privatpersonen, bei der Jubiläumsaktion von „Meins wird Deins“ mitzumachen“, ruft Johannes Müller zu einer regen Beteiligung auf. „Besonders gute Kleiderspenden tragen zum Erfolg bei.

Spenden werden im Eine-Welt-Zentrum der Aktion Hoffnung in Ettringen verkauft

Alle Spenden werden im Eine-Welt-Zentrum der Aktion Hoffnung in Ettringen sortiert und dann in den Vinty’s-Secondhand-Shops in Augsburg, Ettringen und Nürnberg verkauft. Ein Anteil aus den Verkaufserlösen wird dem Projekt zur Verfügung gestellt“, erläutert Müller den Ablauf der Aktion.

Aktionsteilnehmer außerhalb des Einzugsgebietes werden gebeten, die gespendete Kleidung in Kartons verpackt an das Eine-Welt-Zentrum der Aktion Hoffnung, Augsburger Straße 40 in 86833 Ettringen zu senden. Falls die Finanzierung des Paketversandes für eine Einrichtung nicht möglich ist, können kostenlose Paketlabels per E-Mail (katharina.klein@aktion-hoffnung.de) angefordert werden.

Eine direkte Abgabemöglichkeit der Kleiderspenden besteht in: Ettringen im Eine Welt Zentrum der Aktion Hoffnung in der Augsburger Straße 40.