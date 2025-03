Junge Frau bei Schlägerei nach Nachtumzug verletzt

Nach dem Faschingstreiben am Rosenmontag in Ettringen sind in den frühen Morgenstunden zwei Gruppen in Streit geraten. Bei der Auseinandersetzung wurde eine 22-Jährige mehrfach ins Gesicht geschlagen. Zudem erlitt sie durch einen Sturz Schürfwunden an Hand und Knie. Die Täter, laut Polizei ein Mann und zwei Frauen, flohen nach dem Streit. Die Polizei sucht Augenzeugen, die sich unter der Telefonnummer 08247/96800 melden können. (mz)

