Junge Rollerfahrerin bei Unfall schwer verletzt

An einer Kreuzung im Bereich der Höfenerstraße ist es außerhalb von Ettringen am Dienstag zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Rollerfahrerin und einem Autofahrer. Laut Polizei bemerkte ein 60-jähriger Autofahrer zu spät, dass die 17-Jährige abbiegen wollte. Das Auto erfasste den Roller, der durch den Zusammenstoß mehrere Meter weit in ein naheliegendes Feld geschleudert wurde. Das Auto kam ebenfalls im Acker zum Stehen. Die verletzte 17-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum gebracht. Der 60-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. (mz)

