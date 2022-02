Ettringen/Kirch-Siebnach

16:00 Uhr

Bischof Bertram macht dem Landvolk Mut

Nach dem festlichen Pontifikalgottesdienst in der Wallfahrtskirche St. Georg in Kirch-Siebnach nahm sich Bischof Bertram Meier noch Zeit zu einem Gespräch mit Priestern, Ministranten, Landrat Alex Eder sowie Bürgermeister Robert Sturm und die Unterallgäuer Landvolkvorsitzenden Centa und Josef Neher.

Plus Beim Landvolktag spart der Oberhirte nicht mit deutlichen Worten und nimmt auch zu den Skandalen um Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche Stellung.

Von Franz Issing

Dem Land und den Menschen in den ländlichen Gemeinden eine Stimme geben, aber auch den Dialog mit Kirche, Politik und Gesellschaft zu pflegen, hat sich die Katholische Landvolkbewegung zur Aufgabe gemacht. So zog sich auch beim diesjährigen Unterallgäuer Landvolktag dieser Leitgedanke wie ein roter Faden durch einen festlichen Pontifikalgottesdienst, den Bischof Bertram Meier mit Pfarrer Albert Leinauer und Pater Binu in der Wallfahrtskirche St. Georg feierte. Allgemein bedauert wurde von den 200 anwesenden Mitgliedern, dass der gesellschaftspolitische Teil der Veranstaltung coronabedingt ausfallen musste.

