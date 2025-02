Auf der Siebnacher Straße in Ettringen kam am Dienstagmorgen die Fahrerin eines sogenannten 45-km/h-Autos wegen überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve. auf die Gegenfahrbahn und touchierte einen entgegenkommenden Lastwagen. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Das Leichtfahrzeug wurde laut Polizei jedoch erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. (mz)

