„Live Painting“ begeistert Vernissage-Besucher

Bei der Vernissage von „Adi´s Kunstausstellung“ kamen die zahlreichen Besucher in den Genuss eines „Live Paintings“ des autistischen Künstlers Adrian Kaps. Unter der Erklärung des Künstlers wurden die farbenfrohen Acrylfarben schwungvoll aufgetragen. Kaps nutzte zudem seine Hände, Kastanienblätter und ungewöhnliche Utensilien wie einen Schneebesen, um seinen Gefühlen auf der Leinwand Ausdruck zu verleihen. Auch die Bilder seiner ersten Ausstellung sprühten vor Emotionen und wurden von den Ausstellungsbesuchern sehr geschätzt.

Die farbenfrohen vor Emotionen sprühenden abstrakten Kunstwerke erfreuten zahlreiche Ausstellungsbesucher. Foto: Kathrin Elsner

„Ich bin wirklich aus dem Häuschen, dass so viele Leute gekommen sind“, freute sich der 25-Jährige, auch die musikalische Überraschung einer kleinen Abordnung der Blaskapelle Ettringen war mehr als geglückt. „Ich denke, Adrian Kaps ist ein junger Künstler, der in seiner Kunst eine eigene Botschaft sendet, die eine ganz persönliche Sprache spricht“, freute sich Ettringens zweiter Bürgermeister Roland Wagner, der die Ausstellung offiziell eröffnete. Wer Adi´s Kunstausstellung noch besuchen möchte, hat am Samstag, 5. Oktober, und Sonntag, 6. Oktober, von 9 bis 20 Uhr im Eingangsfoyer der neuen Turnhalle Ettringen (Schulstraße 6) noch einmal die Chance, der Eintritt ist frei. Am Samstag erklärt der Künstler um 15 Uhr zudem seine Arbeiten. Die Finissage findet am Sonntag, 6. Oktober, um 12 Uhr statt.

Ettringens zweiter Bürgermeister Roland Wagner (links) freute sich, die erste Ausstellung des autistischen Künstlers Adrian Kaps (rechts) zu eröffnen. Foto: Kathrin Elsner