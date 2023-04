Ettringen

LKA-Spezialfahnder heben illegales Waffenlager in Ettringen aus

Auch Suchhunde der Polizei wurden bei der Durchsuchung eines Anwesens in Ettringen eingesetzt. Dabei seien große Mengen verbotener Waffen gefunden und sichergestellt worden, so das LKA. Symbolbild

Plus Eine Menge offenbar verbotener Waffen ist der Polizei bei einer Durchsuchung in Ettringen in die Hände gefallen. Ein 55-jähriger Waffennarr wurde festgenommen.

Dieser Großeinsatz blieb in Ettringen nicht unbemerkt: Mehrere Dienstfahrzeuge der Polizei fuhren zu Wochenbeginn vor einem Anwesen in einem Wohngebiet in Ettringen vor. Augenzeugen wendeten sich dann rat- und hilfesuchend an unsere Redaktion und wollten wissen, ob das Polizeiaufgebot etwas mit der großen Razzia in Bad Wörishofen, Mindelheim, Krumbach und anderen Orten zu tun hatte. Dabei waren 350 Einsatzkräfte von Polizei und Zoll im Einsatz und hatten, wie berichtet, etwa zwei Dutzend Firmen und Wohnungen in den Landkreisen Günzburg und Unterallgäu durchsucht. Dabei ging es um den Verdacht der banden- und gewerbsmäßigen Urkundenfälschung, des Einschleusens von Ausländern sowie des Vorenthaltens sowie Veruntreuens von Arbeitsentgelt und illegaler Beschäftigung. Doch wie unsere Redaktion jetzt auf Anfrage beim Landeskriminalamt in München erfuhr, hatte der Großeinsatz in Ettringen einen gänzlich anderen Hintergrund

Ein Waffennarr aus Ettringen hat laut LKA große Mengen verbotene Kriegswaffen gehortet

Die Polizei war einem Mann auf die Schliche gekommen, der offenbar eine große Menge verbotener Waffen gehortet hatte. Unter den sichergestellten Waffen sind laut LKA auch solche, die unter das Kriegswaffen-Kontrollgesetz fallen. Wie ein Sprecher des LKA bestätigte, handelt es sich dabei unter anderem um Maschinengewehre, die wohl aus Altbeständen der Bundeswehr stammen.

Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

