Ein „Ehestreit“ mit harten Bandagen um die Ettringer Mittelschule

Bei der Sitzung des Schulverbandes der Mittelschulen Ettringen/Türkheim/Bad Wörishofen passierten ungewöhnliche Dinge – aber letztlich gab es ein „Happy End“.

Sitzungen eines Schulverbandes sind in aller Regel weder vergnügungssteuerpflichtig noch öffentlichkeitswirksam: Vertreter des Schulamtes, Schulleitung und Vertreter der beteiligten Gemeinden setzen sich zusammen, stellen in weitgehender Übereinstimmung die finanziellen und organisatorischen Weichen und verabschieden sich bis zur nächsten routinemäßigen Sitzung. Die jüngste Sitzung des Schulverbandes der Partnerschulen aus Ettringen, Türkheim und Bad Wörishofen verlief da ganz anders.

Nach hitziger Diskussion um die bestmögliche Aufteilung der Schülerinnen und Schüler aus Markt Wald auf die jeweiligen Schulen kam es fast zu einem Eklat, als die Bürgermeister Robert Sturm (Ettringen) und Christian Demmler (Markt Wald) demonstrativ die Sitzung beendeten und den Raum verließen. Wie sich zeigen sollte, hinterließ dieses Signal bei den Verantwortlichen der beteiligten Mittelschulen Spuren – was die Rathauschefs wohl auch durchaus so gewollt hatten.

Ettringens Bürgermeister Sturm kämpft seit Jahren um die Mittelschule

Es war nicht zum ersten Mal, dass im Schulverband um die Verteilung der Schüler auf die jeweiligen Mittelschulen in Ettringen, Türkheim und Bad Wörishofen diskutiert und gerungen wurde. Und es wird wohl auch nicht das letzte Mal gewesen sein, denn gerade die Zukunft der Mittelschule in Ettringen steht seit Jahren auf der Kippe. Geradezu „überlebensnotwendig“ für die Albert-Schweizer-Mittelschule sind daher die Schülerinnen und Schüler aus Markt Wald, die nach der Grundschule auf die fünfte, sechste, siebte und achte Klasse der Ettringer Mittelschule wechseln. Jetzt stand die siebte Klasse in Ettringen zur Diskussion, die nach den Vorstellungen der Schulleitungen auf die Partnerschulen in Türkheim und Bad Wörishofen verteilt werden sollten. Ohne diese siebte Klasse hätte es dann im folgenden Schuljahr in Ettringen auch keine achte Klasse geben können. Eine neunte Klasse wird schon seit Jahren nicht mehr in Ettringen angeboten, die Schüler müssen ihren Hauptschulabschluss dann in einer der benachbarten Schulen machen. Diese „Kröte“ hatte Ettringens Bürgermeister Robert Sturm schon vor Jahren schlucken müssen, um den Fortbestand „seiner“ Schule in Ettringen überhaupt sichern zu können.

Das Verhältnis und die Zusammenarbeit im Schulverband beschrieb Markt Walds Bürgermeister Christian Demmler (CSU) als „manchmal etwas schwierig“, weil es „jedes Jahr wieder etwas Gegrummel“ gebe. Gemeinderat Hermann Glas (FW), der ebenfalls im Schulverband sitzt und seit Jahren für die bestmögliche Lösung für die Schüler aus Markt Wald kämpft, verglich die Situation im Schulverband mit „eheähnlichen Verhältnissen“, oder: „Man reibt sich da halt immer ein bisschen aneinander …“

„In Ettringen stehen Klassenzimmer leer, und in Bad Wörishofen Container“

So wohl auch bei der jüngsten Sitzung, wie Bürgermeister Christian Demmler dem Markt Walder Gemeinderat jetzt schilderte. Erneut sei gefordert worden, dass die Schülerinnen und Schüler der bisherigen siebten Klasse auf die Mittelschulen nach Türkheim und Bad Wörishofen verteilt werden sollten. Für die Bürgermeister aus Ettringen und Markt Wald ein Unding, und auch Schulverbandsvertreter Hermann Glas versteht das nicht: „In Ettringen stehen die Klassenzimmer leer, und in Bad Wörishofen müssen Container aufgestellt werden, um die Schüler unterbringen zu können.“ Ziel müsse aus seiner Sicht doch sein, dass die Mittelschüler möglichst gleichmäßig verteilt und damit alle drei Standorte gesichert werden können. Kurze Schulwege und die gewachsene Klassengemeinschaft seien gute Gründe, um dies auch in Zukunft so zu machen, findet nicht nur Glas.

Einige Vertreter im Schulverband waren da offenbar anderer Meinung – geplant war, die siebte Klasse aus Ettringen nach Türkheim und Bad Wörishofen aufzuteilen. Doch da stemmten sich die Bürgermeister Sturm und Demmler mit all ihrer kommunalpolitischen Erfahrung und Macht dagegen – und als ihre Argumente offenbar nicht gehört werden sollten, wählten die beiden Rathauschefs einen seltenen Schritt: Nachdem bei der Sitzung kein „Konsens“ gefunden werden konnte, wurde die Sitzung kurzerhand für beendet erklärt.

Am Ende sollte sich zeigen, dass dies offenbar den Nerv der Verantwortlichen im Schulamt durchaus getroffen hatte: Wenige Tage später bekam die Ettringer Schulleiterin Dolores Kowalski tatsächlich die erhoffte Nachricht, dass die derzeit 13 Schülerinnen und Schüler aus Ettringen und Markt Wald auch weiterhin an der Ettringer Albert-Schweizer-Schule in der siebten Klasse verbleiben können und sieben Kinder aus Türkheim oder Bad Wörishofen dann in Ettringen unterrichtet werden.

Ende gut, alles gut? Vermutlich nicht, so die Einschätzung von FW-Gemeinderat Hermann Glas: Er rechnet, wie Rathauschef Demmler, damit, dass spätestens bei der nächsten Schulverbandssitzung erneut über dieses Thema gestritten wird. Aber wenn am Ende – wie in jeder guten Ehe – ein für beide Partner akzeptables Ergebnis und ein gängiger Kompromiss gefunden werden kann, dann wird sich auch dieser „Ehestreit“ beilegen lassen …