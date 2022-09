Minister Bernreiter macht Hoffnung auf die Staudenbahn

Bauminister Christian Bernreiter diskutierte in Ettringen auch über Bahn-Wünsche aus Bad Wörishofen.

Auf Einladung des heimischen Landtagsabgeordneten Franz Josef Pschierer besuchte der bayerische Bauminister Christian Bernreiter das Unterallgäu. Es ging um aktuelle verkehrspolitische Themen. Im Mittelpunkt stand eine mögliche Reaktivierung der Staudenbahn im Bereich des Unterallgäus. Es ging aber auch um Hybridantriebe auf der Bahnstrecke nach Bad Wörishofen.

Die Bürgermeister Stefan Welzel (Bad Wörishofen), Christian Kähler (Türkheim) Peter Wachler (Markt Wald), Gastgeber Robert Sturm aus Ettringen und sein Stellvertreter Roland Wagner nutzten gemeinsam mit dem Bundestagsabgeordneten Stephan Stracke und Landtagsabgeordneten Franz Josef Pschierer die Gelegenheit zum Gespräch mit dem Minister.

Bad Wörishofens Bürgermeister Welzel bringt das Thema Hybrid-Antrieb zur Sprache

Seit Februar ist Bernreiter im Amt, vorher war er 20 Jahre lang Landrat im Kreis Deggendorf. Er kennt also die Sorgen und Nöte der Kommunen aus eigener Erfahrung. Die Reaktivierung der Staudenbahn bis Langenneufnach im Landkreis Augsburg und von dort in der Weiterführung durch den Landkreis Unterallgäu von Markt Wald über Ettringen nach Türkheim und die Stichbahn nach Bad Wörishofen stehen seit Längerem auf der Wunschliste der anliegenden Gemeinden.

„Für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Auszubildende und Berufspendler wäre dies eine interessante Alternative, wenn es beispielsweise um die Anbindung nach Augsburg geht,“ sagt Robert Sturm. „Und für Kur- und Urlaubsgäste, die nach Bad Wörishofen kommen, wäre die Bahn eine attraktive Alternative zum Auto,“ ergänzt Stefan Welzel in der gemeinsamen Mitteilung nach dem Treffen.

In diesem Zusammenhang brachte Bürgermeister Welzel auch die in Bad Wörishofen gewünschten Verbesserungen zur Sprache. Dazu gehört auch der Einsatz von elektrobetriebenen Zügen. „Wir möchten hier mit gutem Beispiel voran gehen. Wenn eine Elektrifizierung mit Oberleitungen in absehbarer Zeit nicht möglich ist, sollte doch zumindest batteriebetriebene Technik zum Einsatz kommen“, so Welzel. Bekannt ist das unter dem Stichwort Hybrid-Antrieb.

Bad Wörishofens weithin hörbares Loksignal kennt jetzt auch der Bauminister

Auch der unbeschrankte Bahnübergang in Bad Wörishofen und das weithin hörbare Warnsignal der Loks brachte Bürgermeister Welzel in der Gesprächsrunde ein. Diese Lokpfeife sorgt immer wieder für Kritik.

Um die Voraussetzungen für eine finanzielle Beteiligung des Freistaates an der Reaktivierung der „Staudenbahn“ zu schaffen, müssen verschiedene Kriterien erfüllt sein, betonte Bernreiter.

Die Runde war sich einig, in enger Abstimmung mit allen beteiligten Kommunen, die notwendigen politischen Schritte und Beschlüsse in den zuständigen Gremien auf den Weg zu bringen.

Franz Josef Pschierer und Stephan Stracke baten den Minister, die geplanten Ausbaumaßnahmen im Bereich der B16, hier konkret die Ortsumfahrung Hausen und den geplanten Ausbau der B12, vor allem im Bereich Buchloe – Kaufbeuren zügig voranzutreiben und dafür auch das erforderliche Personal bereitzustellen. (mz)