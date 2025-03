Neues Führungsteam übernimmt beim TSV Ettringen

Mit einem neuen Führungsteam geht der TSV Ettringen in die Zukunft: Sascha Winter und Antonia Hangl wurden abgelöst durch den neuen 1. Vorsitzenden Gerhard Koob, den 2. Vorsitzenden Jean-Martin Rusp und den 3. Vorsitzenden Georg Blank. Die 4. Vorsitzende Helga de Paly, die den Verein schon seit Jahren unterstützt, sowie die Schriftführerin Stefanie Huber bleiben in ihrer Position. Auch der Posten des Kassierers, bisher ausgeübt von Rainer Gammel, wurde an Judith Geyer als Nachfolgerin übergeben. Die Mitgliederversammlung spendete den scheidenden Vorstandsmitgliedern viel Applaus und Dank.

In den vergangenen zwei Jahren konnte im Rahmen dieser Vorstandschaft viel erreicht werden. Es ist gelungen, in Ettringen die erste Mannschaft im Fußball zu reaktivieren, die bereits mit Stolz auf mehr als eine erfolgreiche Saison blickt. Für die Pflege des Platzes wurde dank der Unterstützung von Sponsoren und Spendern ein Mähroboter angeschafft. Im Juni 2024 wurde das 111-jährige Jubiläum des TSV Ettringen entsprechend gefeiert. Der Dank ging an das Orga-Team, Jennifer Gritzfeld, Luca Rusp, Joshua Brunnenmeier und Tobias Winter.

Beim TSV Ettringen stehen große Projekte bevor

Die neue Vorstandschaft möchte auch einige Projekte in Angriff nehmen, die zum Teil schon in den Startlöchern stehen. Unter anderem ist eine neue Kinder- und Jugendgruppe der Eisstockschützen geplant, die in Kooperation mit der Schule (S-AG) gegründet wird und 2025 mit ihrem ersten Training starten soll. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurde auch eine moderate Erhöhung der Mitgliedsbeiträge beschlossen. Auch die nächsten beiden Jahre stehen wieder größere Projekte an. Unter anderem müssen umfangreiche Reparaturmaßnahmen am Dach des Sportheims durchgeführt werden. (mz)