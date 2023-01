Nicht nur die Narren in Ettringen fiebern dem Faschingsauftakt entgegen

Alle Faschingsgesellschaften sind jetzt im „Endspurt“ auf den Saisonstart an diesem Wochenende. Die Ettrinarria hat heuer einen ganz besonderen Grund zum Feiern. Der Nachtumzug am 20. Februar wird nur einer der Höhepunkte.

Vor diesem Wochenende sind alle Faschingsgesellschaften damit beschäftigt, die unmittelbar bevorstehende närrische Jahreszeit vorzubereiten. Die Ettringer Ettrinarria hat heuer noch einen Grund mehr zu feiern: Das 70-jährige Vereinsjubiläum steht an. „Es ist Wahnsinn, was im Vorfeld eines Jubiläumsfaschings alles so nötig ist, um dann den Zuschauern auch was bieten zu können“, ist Johannes Böck vom Faschingskomitee der Ettrinarria stolz auf seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter.

Die Ettrinarria in Ettringen feiert ihr 70-jähriges Gründungsjübiläum

Vor allem im Jubiläumsjahr mit dem großen Faschingswochenende sei der Verein besonders gefordert und jede helfende Hand gefragt: „Nur wenn jeder der rund 300 Mitglieder anpackt, kann das Jubiläum ein Erfolg werden.“

Federführend für die neue Kleidung des Hofstaats ist Rita Groß verantwortlich. „Sie hat seit August keinen einzigen Abend mehr vor dem Fernseher verbracht,“ weiß Böck. Seitdem hänge ihr halbes Haus voller „Fasching“. Mehrere Kilometer Faden, über 2000 Blüten, 14.000 Glitzersteine und etliche bunte Stoffe wurden seitdem verarbeitet.

Das Technikteam der Ettrinarria hat in dieser Saison besonders viel zu tun, damit Licht und Ton bei den Veranstaltungen perfekt zusammenpassen. Foto: Anna Böck

Neben Rita Groß steckten Kristina Boos, Saskia Götzfried, Simone Basgier, Stefanie Rusp und Natascha Weyer unzählige Arbeitsstunden in die neuen Gardekleider und Elferratskostüme der Ettrinarria. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, freut sich nicht nur Johannes Böck: Insgesamt zwölf Mini-Gardekleider, zehn große Gardekleider, elf Elferatkostüme, 23 Hüte und 19 Teeniekleider werden den Ettrinarria Hofstaat am Krönungsball erstmals in neuem Glanz erstrahlen lassen.

Schon seit Mai trainieren die Mädels der großen Garde zwei Mal die Woche in der Ettringer Turnhalle und nennen sie teilweise sogar „unser zweites Zuhause“. Vor allem die Gardemädchen aller drei Gruppen freuen sich auf den Fasching, weiß Böck. „Endlich dürfen sie ihren Marsch zeigen, den sie seit August fleißig proben.“ Die Choreografien konnten sie bislang nie vor Publikum aufführen, da die Faschingssaison 2022 coronabedingt abgesagt wurde.

Ein Highlight für die Erwachsenen war daher die Bekanntgabe des Jubiläumsprinzenpaares. Bei der großen Garde regieren die Geschwister Simone und Stefan Schmidt und bei der Minigarde Katharina Fischer und Elias März haben heuer das Ettringer Faschingsland im Griff.

Bei der Ettrinarria helfen alle zusammen und feiern gemeinsam das Gründungsjubiläum

Die Trainer der Minigarde sind Simone Basgier, Steffi Mauler, Kathrin Rosengart und Christoph Leidescher. Die Trainer der Teeniegarde sind Antonia Hangl, Josine Falk und Julia Mauler. Die große Garde trainieren Anita Bier, Saskia Götzfried, Ramona Degenhart und Jennifer Senner.

Das Technikteam ist dieses Jahr besonders gefordert. Die neue Musikanlage musste in Betrieb genommen werden, auf die sie besonders stolz sind. Jedes Wochenende ist der sogenannte „Technik-Balkon“ von Daniel Holstegge, Lukas Kögel, Martin Senner, Andreas Baur, Christoph Wucherer und Florian Stöckl besetzt, die dafür sorgen, dass jeder Ettringer Ball mit Licht und Ton einwandfrei funktioniert.

Zurzeit fast täglich treffen sich Mitglieder des Vorstands und bereitet die Ettrinarria intensiv auf das 70-jährige Jubiläum vor. „Die Organisation macht unglaublich viel Spaß, wenn man sieht, wie die Vereinsmitglieder alle an einem Strang ziehen“, sagt Johannes Böck. Mithilfe der Ettringer Vereine wird die Turnhalle jedes Jahr nach dem Motto dekoriert. Dieses Jahr steht der Fasching komplett unter dem Motto „Ettringen singt, tanzt und lacht seit 70 Jahr – Ettrinarria Hurra“.

Neben der unersetzlichen Unterstützung durch die vielen örtlichen Vereine gibt es laut Böck noch zahlreiche Gruppen, die in unzähligen Stunden ein hoffentlich erfolgreiches Jubiläum vorbereiten. „Wir haben noch separate Gruppen, die sich für das Showprogramm auf unseren Veranstaltungen kümmern oder die Orgagruppe Faschingsumzug. Gerade das Team hat bereits vor fast einem Jahr mit der Organisation begonnen und hofft, wieder einen schönen Familienumzug auf die Beine stellen zu können.“

Los geht es am Samstag, 7. Januar 2023, mit dem Krönungsball. Am Freitag, 27. Januar, wird zu Ehren des 2022 verstorbenen Josef Urbin alias Mazola ein „Mazolaball“ organisiert, bei dem die Hälfte aller Eintrittspreise an das Altenheim St.-Martin, Türkheim gespendet werden. Böck: „Wir möchten gerade in diesem Jahr besonders an unseren jahrelangen Hofnarren Mazola erinnern. Er prägte den Ettringer Fasching über Jahrzehnte.“

In ihrem Jubiläumsjahr will die Ettrinarria für alle Generationen etwas bieten: Am Freitag, 3. Februar, gibt es einen Teenieball für alle Teenies aber der 5. Klasse. Hier werden auch Teeniegarden aus der Umgebung auftreten und ein passendes Rahmenprogramm wird geboten.

Am Freitag, 17. Februar, beginnt dann das Jubiläumswochenende, blickt Johannes Böck voraus: „Wir starten mit der Malleparty in unserem Partyzelt. Uns ist es gelungen, die Mallestars Isi Glück & Honk nach Ettringen zu holen. Das wird sicher ein Megaevent.“

Am 19. Februar geht es mit dem Hofball weiter. Unter anderem sind zwölf Gastgarden am Start. Am 20. Februar geht das Jubiläumswochenende dann mit dem Nachtumzug mit anschließender Party auf Ettringens Straßen und im Partyzelt zu Ende. (mz)