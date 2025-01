Polizei entdeckt bei Verkehrskontrolle ein verbotenes Messer

Am Samstagmorgen hat die Polizei einen 26-jährigen Autofahrer in Ettringen kontrolliert und dabei festgestellt, dass er ein Einhandmesser in seiner Hosentasche dabeihatte, wie es im Polizeibericht heißt. Gemäß dem Waffengesetz ist das Führen von Einhandmessern, unabhängig von ihrer Klingenlänge, grundsätzlich verboten. Das Messer wurde deshalb sichergestellt. Den 26-jährigen Mann erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Waffengesetz. (mz)

