In der Bahnhofstraße in Ettringen hatten am Wochenende zwei Lkw-Fahrer ihre Brummis geparkt. Als sie am Montagfrüh losfahren wollten, stellen sie fest, dass die Tanks leer und der Diesel daraus gestohlen worden war. Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800. (mz)

