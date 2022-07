Reservisten messen wieder ihre Kräfte

Coronabedingt musste die beliebte Neuauflage des einstigen Orientierungsmarsches zwei Jahre pausieren. Am Samstag, 30. Juli, findet er nun wieder statt – und Mitmachen lohnt sich.

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause ruft die Reservistenkameradschaft (RK) Ettringen am Samstag, 30. Juli, nun wieder zur Teilnahme am beliebten Reservistenmarsch auf. Mit der achten Auflage des einstigen Orientierungsmarsches, der in den Anfängen gemeinsam mit der Penzinger Flugabwehrraketenstaffel organisiert und durchgeführt worden war, setzt die RK eine Veranstaltung fort, die nicht nur bei Vereinen beliebt ist. Auch immer mehr Familien beteiligen sich zwischenzeitlich und geben im Wettbewerb ihr Bestes.

Möglich machte das die Öffnung dieser Veranstaltung auch für Nichtgediente. Noch unter dem damaligen Vorsitz von Thomas Stammel eingeläutet, geht die RK Ettringen auch unter dem Vorsitzenden Gerd Timmler weiter diesen Weg. Und der zeigt sich erfolgreich.

Das belegen die kontinuierlich steigenden Teilnehmerzahlen. Die Veranstaltungen sind regelmäßig sehr gut besucht, viele Vereine nutzen zwischenzeitlich die Möglichkeit, sich in sportlich-spielerischer Weise miteinander zu messen.

Und gerade darum geht es den Veranstaltern. Natürlich sei der Reservistenmarsch ausgerichtet auf das Thema Militär, sagt Rudi Pichler, Presseoffizier der Ettringer RK. Im Vordergrund stehe jedoch der Spaß, das Miteinander und vor allen Dingen die Kameradschaft.

Und die braucht es für den Reservistenmarsch. Insgesamt gilt es knapp zehn Kilometer zu marschieren, unterbrochen von einzelnen Stationen, an denen Geschick, Genauigkeit, Zielsicherheit, aber auch Teamgeist gefragt sind. Etwa beim Armbrustschießen oder beim Kräftemessen durch Paddelbootfahren, durchgeführt am Ettringer Stöckleweiher.

Ganz klar den humorigen Part erfüllen beispielsweise Disziplinen wie Sackhüpfen sowie „Wettmelken“ oder Gras-Skilaufen vor dem TSV-Vereinsheim, angeboten im Rahmen des 7. Reservistenmarsches vor rund drei Jahren.

So darf man gespannt sein, was sich die Ettringer Kameradschaft für den 8. Durchlauf ausgedacht hat – und welche Humordisziplinen rund um das TSV-Heim in Ettringen (Sportpark 7) auf die Teilnehmer warten. Start ist zwischen 9 und 10 Uhr.

Eine Anmeldung ist möglich bei Hans Sontheimer (0174/3384710), dem Vorsitzenden Gerd Timmler (0172/9311557) oder unter der E-Mail-Adresse thomas-stammel@web.de. Die Teilnehmerzahl ist unbegrenzt, angetreten wird in kleinen Gruppen von drei bis fünf Personen. Anmeldeschluss ist Sonntag, 27. Juli.