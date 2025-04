Roller prallt mit Auto zusammen: zwei Verletzte

Auf der Staatsstraße 2015 auf Höhe Ettringen hat es am Donnerstagnachmittag einen Unfall mit zwei Verletzten gegeben. Laut Polizei missachtete der Fahrer eines dreirädrigen Rollers die dort geltende Vorfahrtsregelung und bog von der Kreisstraße MN9 auf die Staatsstraße ein, auf der bereits eine Frau in Richtung Türkheim unterwegs war. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Rollerfahrer erlitt laut Polizei eine Platzwunde im Gesicht sowie Prellungen am gesamten Körper. Die Beifahrerin der anderen Unfallbeteiligten erlitt durch den Aufprall eine Prellung an der Hüfte. Die Fahrerin trug glücklicherweise keine Verletzungen davon, ihr Auto erlitt einen Totalschaden, war jedoch noch fahrbereit – anders als der Roller. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 18.000 Euro. Die Polizeiinspektion Bad Wörishofen übernimmt nun die weiteren Unfallermittlungen. (mz)

