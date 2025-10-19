Auto prallt gegen Baum und zerbricht: Fahrer wird herausgeschleudert und schwerstverletzt

Ein Auto ist nahe Siebnach gegen einen Baum geprallt und in zwei Teile geteilt worden. Dabei wurde der 27 Jahre alte Fahrer des Fahrzeugs heraus in ein Gebüsch geschleudert und schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Nach den aktuellen Erkenntnissen fuhr auf Höhe Kirch-Siebnach ein 81-Jähriger mit seinem Auto aus einer Nebenstraße auf die Ortsverbindungsstraße ein und übersah hierbei einen 27-jährigen Fahrer, welcher mit seinem Auto ordnungsgemäß von Höfen in Richtung Siebnach fuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen.

Rettungshubschrauber bringt 27-Jährigen aus Ettringen ins Krankenhaus

Ein Rettungshubschrauber flog laut Polizei den schwer verletzten 27-Jährigen in ein Spezialkrankenhaus. Sein Zustand sei stabil, sagte ein Polizeisprecher.

Der 81-Jährige und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall auf einer Ortsverbindungsstraße in Ettringen den Angaben zufolge eingeklemmt und erlitten leichte Verletzungen. Die Feuerwehr habe die beiden befreit. Auch sie wurden - vorsorglich - in Krankenhäuser gebracht, wie es hieß.

81-jähriger Unfallbeteiligter und Beifahrerin in Ettringen verletzt

An beiden Fahrzeugen sei ein Totalschaden entstanden. Wegen der Verletzungen seien mehrere Feuerwehren, Einsatzkräfte mehrerer Polizeiinspektionen und ein Großaufgebot des Rettungsdienstes ausgerückt.