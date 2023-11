Autos stoßen in Ettringen frontal zusammen: Umgehungsstraße gesperrt

Nach einem Frontalzusammenstoß ist die Umgehungsstraße bei Ettringen gesperrt. Laut Polizei waren drei Autos am Unfall beteiligt.

In Ettringen hat sich vor am Dienstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach einer ersten Meldung der Polizei gab es einen Frontalzusammenstoß auf der Umgehungsstraße bei Ettringen in Richtung Augsburg. Nach ersten Erkenntnissen wurden drei Autos in den Unfall verwickelt. Die Straße ist derzeit für den Verkehr gesperrt. Ein Großaufgebot an Polizei und Rettungskräften ist im Einsatz, auch zwei Rettungshubschrauber wurden alarmiert. Laut Augenzeugenberichten wurden zwei Autofahrer schwer verletzt und mit den Hubschraubern in Kliniken geflogen.

Diese Meldung wird kontinuierlich aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.