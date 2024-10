Teilen wie einst Sankt Martin

Den Gedenktag des Heiligen Martin am 11. November nehmen die Aktion Hoffnung im Bistum Augsburg und das bundesweit tätige Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ zum Anlass, zur Kleideraktion „Meins wird Deins“ einzuladen. Bereits zum 22. Mal sind Kindertagesstätten, Schulen und Pfarrgemeinden aufgerufen, gut erhaltene Kleidung zu spenden. Mit den Erlösen unterstützen die Organisatoren in diesem Jahr die Arbeit von „Benposta“ in Kolumbien. Alle Spenden werden im Eine-Welt-Zentrum der Aktion Hoffnung in Ettringen sortiert und dann in den Secondhand-Shops in Augsburg, Ettringen und Nürnberg verkauft.

Sehr dankbar sind die Organisatoren von „Meins wird Deins“ für die rege Beteiligung an der Kleiderteilaktion. Im letzten Jahr wurden 9.465 kg Kleidung und Schuhe von Kindertagesstätten, Schulen, Pfarrgemeinden und Privatpersonen gespendet. Nach Abschluss der Aktion konnte die Aktion Hoffnung 3.750 Euro als Projektunterstützung zur Verfügung stellen. Erlöse aus dem Verkauf der Kleiderspenden und alle Geldspenden werden heuer für die Arbeit von „Benposta“ zur Verfügung gestellt. Das Projekt bietet Kindern und Jugendlichen, die z.B. aufgrund von Gewalt oder Vernachlässigung nicht bei ihren Familien leben können, die Möglichkeit, in einer familiären Gemeinschaft aufzuwachsen. „Ich bitte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kitas, Schulen und Pfarrgemeinden, bei der Aktion „Meins wird Deins“ mitzumachen und Eltern und Kinder um eine Kleiderspende zu bitten. Bereits ein oder zwei wirklich gut erhaltene ‚Lieblingsteile‘ aus dem Kleiderschrank tragen zum Erfolg der Aktion bei“, ruft Johannes Müller, Geschäftsführer der Aktion Hoffnung zur Beteiligung auf.

Aktionsteilnehmer außerhalb des Einzugsgebietes der Aktion Hoffnung werden gebeten, die gespendete Kleidung in Kartons verpackt an das Eine-Welt Zentrum der Aktion Hoffnung, Augsburger Straße 40 in 86833 Ettringen zu senden. Falls die Finanzierung des Paketversandes für eine Einrichtung nicht möglich ist, können kostenlose Paketlabels per E-Mail (info@aktion-hoffnung.de) angefordert werden. (mz)