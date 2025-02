Wenn Mama auch mal Pflege braucht

Noch weitgehend unbekannt ist hier in der Region die Tätigkeit einer Mütterpflegerin. Was genau eine Mütterpflegerin macht, erklärt Anika Richly aus dem Ettringer Ortsteil Traunried: „Ich unterstütze Mütter nach der Entbindung zu Hause, vor allem während der Zeit des Wochenbetts, aber auch bei Risikoschwangerschaften oder bei einer Erkrankung der Mutter im ersten Lebensjahr des Kindes.“

Das Prinzip der Mütterpflege kommt aus den Niederlanden, wo diese Unterstützung bereits üblich ist. In Norddeutschland und in Großstädten sind Mütterpflegerinnen bereits verbreiteter als in Süddeutschland, sagt Anika Richly. Sie ist selbst zweifache Mutter und weiß, dass ein Neugeborenes eine große Umstellung für die ganze Familie bedeutet. Im Herbst letzten Jahres hat sie ihre Ausbildung als Mütterpflegerin abgeschlossen und ist nun die Einzige, die diese Dienstleistung in der Region Mindelheim, Landsberg und Augsburg anbietet. Sie unterstützt Mütter und deren Familien bei der Organisation des neuen Alltags, bietet individuelle Hilfestellung beim Stillen, der Säulingspflege und im Haushalt an. „Besonders dankbar sind viele Frauen, wenn ich für sie koche oder ihnen ein wenig zeitliche Freiräume schaffe, damit sie beispielsweise in Ruhe duschen können. Das klingt zwar banal, ist aber eine große Entlastung“, erklärt die 34jährige und fügt hinzu, dass sie sich zudem um Geschwisterkinder kümmert oder Einkaufen geht.

Die neue Zeit mit einem Baby ist für viele Mütter oft sehr anstrengend

Begeistert erzählt Anika Richly von ihrem vorherigen Einsatz bei Zwillingen, deren Familie sie über mehrere Wochen begleitete und so die Entwicklung der Babys hautnah miterleben konnte. Der Zeitraum, wie lange Anika Richly für eine Familie tätig sein kann, ist individuell. Die Kosten der Mütterpflegerinnen werden unter bestimmten Voraussetzungen wie Kaiserschnittgeburten, bei Geburtsverletzungen oder Erschöpfungszuständen der Mütter von den Krankenkassen übernommen.

Für viele Mütter ist die Freude über die Geburt ihres Kindes zwar groß, doch gleichzeitig ist die Zeit mit Baby auch oft sehr anstrengend und die Mütter benötigen Unterstützung und die Möglichkeit, sich zu erholen. Wichtig ist es deshalb, dass durch die Hilfe einer Mütterpflegerin die Mutter eine gute Bindung zur ihrem Baby aufbauen kann. „Immer wieder unterschätzt wird, dass der gesellschaftliche Druck auf Mütter im Vergleich zu früher mittlerweile höher ist. Die familiäre Unterstützung fehlt häufig und Väter können oftmals nur für eine kurze Zeit nach der Geburt Urlaub oder Elternzeit nehmen. Hinzu kommt, dass in sozialen Medien häufig eine heile Welt vorgegaugelt wird, die nicht der Realität entspricht“, sagt Anika Richly. Deshalb nimmt sie sich auch viel Zeit für Gespräche, spricht mit den Müttern über ihre Sorgen und Probleme: „Besonders wichtig ist mir, dass meine Arbeit immer wertfrei erfolgt. Das heißt, ich kritisiere nicht und erteile auch keine ungebetenen Ratschläge.“

Die Mütterpflegerin fängt da an, wo die Hebamme aufhört

Eine Hebamme kann Anika Richly allerdings auf keinen Fall ersetzen, betont sie. „Die Arbeit der Mütterpflegerinnen fängt da an, wo die Arbeit der Hebamme aufhört und ist als Ergänzung zu verstehen. Während meiner Ausbildung wurde ich geschult, gesundheitliche Probleme bei Wöchnerinnen oder Babys zu erkennen, um sie dann zu einer Hebamme oder einem Arzt zu schicken.“

Anika Richly kommt nicht aus dem medizinischen Bereich. Zufällig ist sie durch eine Bekannte auf den Beruf der Mütterpflegerin gestoßen. Zuvor hat sie beruflich etwas völlig anderes gemacht und war als Prüferin in einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beschäftigt. Nach ihrer Elternzeit merkte sie, dass ihr diese Tätigkeit keine Freude mehr bereitet und nur schwierig mit ihrer Familie zu vereinbaren ist. Ihr neuer Beruf macht ihr hingegen sehr viel Spaß und sie strahlt, wenn sie davon spricht: „Ich bekomme viel Wertschätzung sowie Dankbarkeit zurück und Babys sind einfach magisch.“