Päckchenweise Weihnachtsfreude: Es wird wieder gesammelt

Der Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt sammelt seit zehn Jahren Weihnachtspäckchen für Kinder in Rumänien. Hier können die Spenden noch bis Ende November abgegeben werden.

Im Mittelpunkt des AWO-Ortsvereins Türkheim-Ettringen-Wiedergeltingen stehen nicht nur im Unterallgäu die sozialen Projekte für Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, sondern seit 10 Jahren schlägt das Herz der Vorstandschaft auch für die „AWO-Weihnachtspäckchen-Aktion, um die Kinder im rumänischen Dorf Satmarel zu erfreuen. Begonnen hat alles, als die AWO-Vorsitzende Regina Besch bei einer der Hilfsgüterfahrten 2013 mit verschiedenen Gliederungen der „AWO-Auslandshilfe Oberbayern“ in das Dorf Satmarel kam.

Die AWO Wiedergeltingen-Türkheim bringt seit zehn Jahren Freunde zu den rumänischen Kindern

Es ist rund 1100 Kilometer vom Unterallgäu entfernt und liegt im Norden von Rumänien, etwa 35 Kilometer von der rumänisch-ukrainischen Grenze weg. Dort leben die Familien, insbesondere die Kinder, in unvorstellbarer Armut, weshalb das Unterallgäuer AWO-Vorstands-Team seit 2014 die dortigen Familien mit Hilfsgütern unterstützt und rechtzeitig vor Weihnachten rund 300 gespendete Geschenkpäckchen an Kinder verteilt.

„Die Weihnachtspäckchen-Aktion gehört am Ende des Jahres mit zu den emotionalsten Erlebnissen unserer ehrenamtlichen Aktivitäten, denn die leuchtenden Augen in den Gesichtern der armen Kinder, wenn wir die Päckchen persönlich übergeben, berührt jedes Mal unser Herz. Meist reicht die Vielzahl der gespendeten Päckchen auch noch aus, um Kinder in einem Waisenhaus oder im BUKI-Haus, ein Tageszentrum für ROMA-Kinder, zu beschenken“, sagt Regina Besch.

Die AWO-Hilfsaktion klappt nur durch die gegenseitige Unterstützung in Türkheim und Wiedergeltingen

Der AWO-Vorstand freut sich, dass die Aktion von Anfang an nicht nur von der Grundschule, dem Kiga St. Nikolaus, der Raiffeisenbank und Bäckerei Seitz in Wiedergeltingen sowie von der Kita St. Elisabeth und Familie Bleyer in Türkheim und von vielen privaten Packerl-Spendern aus anderen Regionen unterstützt wird. Aber auch darüber, dass sie die Packerl-Aktion seit vielen Jahren zusammen mit dem befreundeten AWO-Ortsverein Fridolfing (Nähe Traunstein) zusammen organisieren kann, der dankenswerterweise zusammen mit der „AWO-Auslandshilfe Oberbayern“ alle Kosten für Benzin, Maut, Versicherungen etc. übernimmt.

Die AWO-Verantwortlichen wünschen sich, dass auch in diesem Jahr wieder viele an der Weihnachtspäckchen-Aktion teilnehmen. An einem Beispiel erläutern sie, wie der Inhalt eines Geschenkpäckchens in der Größe eines Schuhkartons, beklebt mit buntem Weihnachtspapier, aussehen könnte: Zahnbürste und Zahnpasta, Kinderkleidung (Schal, Mütze, Handschuhe), Schreib-, Mal- oder Bastelutensilien, Vollmilchschokolade und ein kleines Spiel. Auf dem Deckel muss auf einem Etikett sichtbar vermerken werden, ob es für ein Mädchen oder für einen Jungen ist und für welche Altersgruppe: 2 bis 4, 5 bis 9 oder 10 bis 14 Jahre. Wegen den Einfuhr- und Zollbestimmungen soll das Päckchen nur mit einem festen Gummiband verschlossen werden.

Sammelstellen für die AWO-Weihnachtspäckchen-Aktion gibt es in Wiedergeltingen an der Raiffeisenbank (Mindelheimer Straße 2) bis Freitag, 24. November, und bei der Bäckerei Seitz (Kirchenstraße 6) bis Samstag, 25. November. In Türkheim bei der Raiffeisenbank(Maximilian-Philipp-Straße 14) bis Freitag, 24. November, und bei Familie Hans Bleyer (Rosenweg 4), nur am Freitag, 24., und Samstag, 25. November. (mz)