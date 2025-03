Ettringen ist nach dem UPM-Aus in Schockstarre

Es war ein Schock für Ettringens Bürgermeister Robert Sturm, als er am Dienstag von UPM-Werkleiter Wolfgang Ohnesorg über die drohende Schließung des Ettringer Papierherstellers UPM erfuhr. Und die Schockstarre hält an, Sturm machte auch am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion keinen Hehl aus seiner aktuellen Gefühlslage: „Das ist eine Katastrophe für Ettringen!“ so Sturm. Vor allem, weil für Sturm hinter dieser Nachricht nicht etwa 235 „Positionen“ betroffen sind, wie es in der Mitteilung des Unternehmens formuliert worden sei. „Das sind 235 Menschen, 235 Existenzen, 235 Schicksale“, so Sturm wütend.

