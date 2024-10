Von Göttern und Katastrophen

Auf dem Olymp herrscht das reinste Chaos: Ein perfider Plan der Göttersippe droht zu scheitern, eine Gastfamilie löst den Ausnahmezustand aus, ein Hotelbetrieb befindet sich am Rande des Abgrunds… Der Vorhang des Ettringer Schultheaters hatte sich erneut geöffnet, um die Bearbeitung der Theater-AG des Stückes „Götter-Mythen-Dattelpudding“ von Peter Hakert-Rajkai (Autor, Regisseur, Schauspieler und Bühnenbildner in Personalunion) dem voll besetzten Auditorium in verwandelter Gestalt als „Chaos im Hotel Olymp“ zu präsentieren.

Icon Vergrößern Ein neuer Tag beginnt auf dem Olymp des Ettringer Schultheaters. Foto: Dolores Kowalski Icon Schließen Schließen Ein neuer Tag beginnt auf dem Olymp des Ettringer Schultheaters. Foto: Dolores Kowalski

Passend zur Urlaubszeit leuchtete den Zuschauern dabei eine griechische Urlaubs-Bilderbuchlandschaft entgegen, weiße Dächer, Palmen und azurblaues Meer inklusive. Ein neuer Tag beginnt auf dem Olymp, die Götter erwachen. Poseidon (Dominik Illing) begrüßt dabei seine Familienmitglieder Fortuna (Carina Ast) und Medusa (Peter Hakert-Rajkai). Doch das Idyll wird von der bereits am Morgen übel gelaunten Medusa getrübt. Die Tatsache, dass es um die Finanzen in der göttlichen Chefetage gar nicht gut bestellt ist, verschlechtert die Stimmung weiter. In einem fulminanten Wutausbruch tritt der Göttervater Zeus (Daniel Scheller) auf die Bühne. Die Götter seien in einem Buch des Industriellen Dietmar Dröselmeier (Samuel Brandstetter) als Erfindungen und Sündenböcke verleumdet worden. Zudem wurde ihr Name in einer Werbekampagne für Toilettenpapier missbraucht. Entsetzen macht sich im Götterrund breit.

Icon Vergrößern Die Theater-AG der Mittelschule Ettringen strapazierte die Lachmuskeln ihrer Fans. Foto: Dolores Kowalski Icon Schließen Schließen Die Theater-AG der Mittelschule Ettringen strapazierte die Lachmuskeln ihrer Fans. Foto: Dolores Kowalski

Ein Plan ist schnell ersonnen: Familie Dröselmeier soll mit einem Versprechen auf einen gratis Luxusurlaub auf den Olymp gelockt werden, um dort die Rache an ihnen zu vollziehen. Die Götter schlüpfen dabei in die Rollen der Hotelangestellten und denken sich allerlei Gemeinheiten aus. Abgekämpft von der langen Reise tritt die Familie Dröselmeier auf. Der notorisch grantige Vater Dietmar wird von seiner etwas einfältigen Gattin Dalia (Maya Sezer) und den beiden handysüchtigen Töchtern Shalaya (Julia Felix) und Shanaya (Luna Bartenschlager) begleitet. Die verkleideten Götter spulen ihr mit Gemeinheiten gespicktes Programm für die Urlaubsgäste ab, doch der Schuss geht mehr als einmal nach hinten los.

Es wird offenbar, dass ihnen ihre Alleingänge und das fehlende Teamwork zum Verhängnis werden und sich die erdachten Listen letztlich gegen sie selbst richten. Zeus wird durch seine fortwährenden cholerischen Ausbrüche sabotiert, Poseidons Pläne erweisen sich als nicht ganz durchdacht, Fortuna ist einfach zu harmoniesüchtig und Medusas Gift-und-Galle-Tiraden treffen alles und jeden und verhindern letztlich, dass der göttliche Plan aufgeht. Irritiert von den skurrilen Gastgebern beratschlagt sich die Familie Dröselmeier scheinbar unbeobachtet und lüftet dabei ein Geheimnis, welches das Götterrund in den Grundfesten erschüttert…

Icon Vergrößern Die Fortuna der Ettringer Theater-AG ist einfach zu harmoniesüchtig. Foto: Dolores Kowalski Icon Schließen Schließen Die Fortuna der Ettringer Theater-AG ist einfach zu harmoniesüchtig. Foto: Dolores Kowalski

Auch im vergangenen Schuljahr fand sich eine spielfreudige Gruppe von acht Schauspielerinnen und Schauspielern zusammen und erarbeite unter großem Einsatz von Peter Hakert-Rajkai, tatkräftig unterstützt vom zweiten AG-Leiter Sebastian Koch, über das Schuljahr hinweg ein Stück, das wie bereits „Diamanten häppchenweise“ im Jahr zuvor, ein großer Publikumserfolg wurde. (mz)