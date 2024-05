Ettringen

Wenn im Fasching alle Sicherungen durchbrennen: Mann steht vor Gericht

Plus Ein betrunkener Mann verletzt beim Ettringer Nachtumzug eine Polizistin. Dafür bekommt der Randalierer nun einen Denkzettel vom Amtsgericht.

Von Wilhelm Unfried

Immer noch ist die Memminger Justiz damit beschäftigt, Vorfälle beim vergangenen Faschings-Nachtumzug im Februar 2023 aufzuarbeiten. Vor Gericht stand nun ein Mann, der bei einer Rangelei mit 1,8 Promille eine Polizistin verletzte. Richterin Barbara Roßdeutscher verhängte eine sechsmonatige Haftstrafe auf Bewährung. Nicht zuletzt um nach außen zu dokumentieren, dass Rettungskräfte und Polizisten bei ihrem schweren Dienst für die Allgemeinheit eines besonderen Schutzes bedürfen.

Schon mehrmals ging es in der jüngsten Zeit vor dem Memminger Amtsgericht um Straftaten, die im Zuge des vergangenen Faschings-Nachtumzuges 2023 begangen wurden. Richterin Barbara Roßdeutscher bedauerte, dass so viel Zeit ins Land gehen musste, ehe nun diese Tat aufgearbeitet wurde. Der Angeklagte machte keinesfalls den Eindruck eines notorischen Querulanten, im Gegenteil, man sah ihm deutlich an, dass ihm die Sache mehr als peinlich und wohl nur der Alkoholisierung zuzuordnen war. Er zeigte sich auch einsichtig und gab alle die von der Staatsanwaltschaft vorgetragenen Straftaten zu: Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Über seinen Anwalt ließ der Angeklagte mitteilen, dass er sich an einige Vorfälle fast gar nicht mehr erinnern könne und ihm die Sache furchtbar leid tue.

