Mit gutem Gewissen Faschingskostüme "secondhand" kaufen

Die Aktion Hoffnung in Ettringen öffnet ab Samstag, 7. Januar, wieder ihr Faschingsparadies im Secondhand-Shop. Zum Start gibt es ein besonderes Programm.

Das Faschingsparadies im Secondhand-Modeshop der Aktion Hoffnung in Ettringen öffnet am Samstag, 7. Januar, und hat bis 18. Februar geöffnet. Zum Start findet ein Aktionstag von 9 bis 17 Uhr statt. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein buntes Programm.

„Wie gewohnt können unsere Kundinnen und Kunden eine tolle Auswahl an bunten und ausgefallenen Verkleidungsideen in unserem „Faschingsparadies“ erwarten. Von den Klassikern wie Piraten, Cowboys oder Prinzessinnen über orientalische Kostüme, witzige Tieranzüge bis hin zu Unikaten wie Bühnen- und Theaterkostüme – unser Fundus ist riesig und es ist bestimmt für jeden etwas dabei“, stellt Shop-Leiterin Edeltraud Böck das Angebot vor.

Secondhand-Faschingskostüme von der Aktion Hoffnung in Ettringen

„Jedes Faschings-Outfit wird erst durch die passenden Accessoires perfekt – und da bleibt bei uns sicher kein Wunsch unerfüllt: Wir haben Federboas, besondere Handtaschen, Schuhe und Schmuck und viele weitere Artikel zu allen möglichen Themen“, ergänzt Edeltraud Böck. Johannes Müller, Geschäftsführer der Aktion Hoffnung, sieht beim Kauf von Secondhand-Faschingskostümen weitere Vorteile: „Mit jedem Einkauf tragen Sie zum Schutz von Ressourcen bei, schonen Ihren Geldbeutel und spenden gleichzeitig zugunsten eines Entwicklungsprojektes. Nutzen Sie die Chance für einen Einkauf mit gutem Gewissen“, ruft Müller zum Besuch des Faschingsmarktes auf.

Am Samstag gibt es zum Start des Secondhand-Faschingsverkaufs der Aktion Hoffnung in Ettringen ein buntes Rahmenprogramm

Zum Start des Verkaufs am Samstag, 7. Januar haben sich die Shop-Verantwortlichen ein buntes Programm einfallen lassen. Besonders die kleinen Faschingsfreundinnen und -freunde kommen auf ihre Kosten: Von 9 bis 14 Uhr wird Kinderschminken angeboten und am Nachmittag ist ab 14 Uhr ein Kinderzauberer zu Gast, der für die jungen Besucher Luftballonfiguren macht. Ganztägig können sich alle Besucherinnen und Besucher auf Sekt, verschiedene Getränke und Faschingsgebäck freuen. Der Verkauf findet an diesem Samstag von 9 bis 17 Uhr statt.

Bei der Vorbereitung des Faschingsmarktes und dem Verkauf wird die Aktion Hoffnung durch ehrenamtliche Helferinnen unterstützt. „Es ist bemerkenswert, mit welcher Begeisterung sich die Frauen teilweise seit vielen Jahren für unseren Secondhand-Shop einsetzen“, dankt Müller allen Helferinnen und Helfern.

Lesen Sie dazu auch

Der Faschingsverkauf findet statt im Secondhand-Modeshop der Aktion Hoffnung (Augsburger Straße 40) in Ettringen. Die Öffnungszeiten sind am Mittwoch von 9 bis 12 und 14 bis 17 Uhr, am Donnerstag von 9 bis 12 und 14 bis 19 Uhr, freitags von 9 bis 12 und 14 bis 17 Uhr und Samstag von 9 bis 12 Uhr.